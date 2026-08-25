Где больше всего желающих купить квартиру

На вторичном рынке наибольшая конкуренция среди покупателей однокомнатного жилья наблюдается в Кировоградской области и составляет 11,2 отклика на одно объявление, подсчитала команда OLX Недвижимость.

Вплотную приблизилась Черкасская область, где в среднем зафиксировали 11,1 отклика на объявление о продаже квартиры.

За ними следуют:

Волынская область – 9,1 отклика на одно объявление;

Черновицкая область – 8,2 отклика;

и Житомирская область – 6,9 отклика.

В число регионов с относительно высокой активностью покупателей также вошли Полтавская (6,2 отклика), Львовская (5,9), Николаевская (5,6), Тернопольская (5,2) и Днепропетровская области (5,1).

В то же время меньше всего откликов на объявления о продаже приходится на Одесскую и Ивано-Франковскую области – по 2,1, а также Ровенскую – 2,4.

Однако, по мнению платформы, это может быть связано с более высокими ценами на жилье, особенностями спроса, а в некоторых случаях – с ситуацией с безопасностью.

Где арендаторов значительно больше

На рынке долгосрочной аренды ситуация гораздо напряженнее. Бесспорным лидером остается Черкасская область, где на одно объявление откликаются в среднем 40,2 человека.

Высокая конкуренция за аренду однокомнатных квартир также наблюдается:

в Житомирской и Кировоградской областях – по 38,4 отклика на объявление;

в Харьковской области – 30,5 откликов;

в Черновицкой области – 30,2 отклика;

в Полтавской области – 29,2 отклика;

в Хмельницкой области – 28,5 откликов.

Немало желающих арендовать квартиру также на Волыни (25 откликов), в Днепропетровской (24,8), Николаевской (24,7), Тернопольской (24,4), Ивано-Франковской областях (24,1) и в Закарпатье (23,6).

В то же время меньше всего откликов на объявления об аренде однокомнатного жилья оставляют жители Сумской (18) и Херсонской областей (17,7).

Где за жилье соревнуются и покупатели, и арендаторы

Есть регионы, где конкуренция за однокомнатные квартиры высока как при покупке, так и при аренде. Кировоградская и Черкасская области вошли в тройку лидеров по количеству откликов в обоих сегментах.

В то же время в Харьковской области на объявление о продаже однокомнатной квартиры приходится в среднем всего 3,4 отзыва, а при поиске жилья в долгосрочную аренду – уже 30,5.

Как объясняют в OLX Недвижимость, большой объем откликов не обязательно означает исключительно высокий спрос. На результат одновременно влияют количество желающих найти жилье и объем доступных предложений.

Высокий показатель не всегда означает лишь резкий рост спроса: он может формироваться и тогда, когда на рынке просто меньше доступных квартир,

– отметила руководитель сектора по развитию продаж OLX Недвижимость Оксана Остапчук.

По ее словам, на ситуацию в конкретном регионе также влияют внутренняя миграция, доступность жилья, количество предложений и ситуация с безопасностью.

Напомним, в июле 2026 года самая дешевая аренда квартиры была в Херсонской области. Тогда как Киев оставался лидером со средней стоимостью аренды однокомнатной квартиры в 30 тысяч гривен.