Перша зима покаже слабкі місця новобудови: що перевірити перед купівлею

Квартира в новобудові може здаватися якісною на плані, але перша зима швидко покаже її слабкі місця. Генератор у дворі ще не означає повної автономності, а приваблива ціна квартири може не враховувати значну частину майбутніх витрат.

На що звернути увагу перед купівлею квартири в новобудові напередодні зими, розповіла 24 Каналу Маріанна Бігунець, комерційна директорка будівельної компанії GAZDA.

Що перевірити перед купівлею квартири в новобудові напередодні зими

Спочатку варто визначити мету: чи плануєте ви купити житло в новобудові для постійного проживання чи переїзду родини, для здавання в оренду або як інвестицію. Від цього залежить, яка площа вам потрібна, наскільки готовою має бути квартира та яка інфраструктура повинна бути поруч.

Перед угодою потрібно перевірити документи на землю, дозволи на будівництво та схему, за якою покупці вкладають кошти в будівництво. Окремо варто подивитися, як швидко просуваються роботи, чи є вже введені в експлуатацію черги та чи виконував забудовник свої попередні зобов'язання.

Головна порада для громадян, що напередодні холодів вирішать придбати житло в новобудові, – це порівнювати не окремі параметри, а повну модель проживання. Квартира має відповідати потребам родини, бути фінансово посильною, мати зрозумілий термін заселення, а будинок – забезпечувати базові сервіси за різних обставин. Саме така сукупність характеристик дедалі більше визначатиме реальну цінність і майбутню ліквідність житла,

– пояснила Маріанна Бігунець.

Наявність генератора ще не означає, що під час відключень працюватиме весь будинок. Потрібно уточнити, які системи під'єднані до резервного живлення, яку потужність воно має та на скільки часу його вистачить. Також важливо знати, який запас пального передбачений для генератора або яку місткість мають акумулятори.

Перед зимою особливо важливо з'ясувати, як у будинку працює опалення та що станеться з котельнею і насосами, якщо зникне електроенергія. Варто перевірити, чи є резерв гарячої води, а також звернути увагу на утеплення фасаду, вікна та покрівлю. Якість утеплення безпосередньо впливатиме на тепловтрати взимку.

Ціна квартири – лише частина майбутніх витрат. До неї потрібно додати ремонт, меблі, техніку, податки та оформлення. До бюджету також варто закласти можливі витрати на підключення та подальше утримання будинку.

Якщо ціна квартири або залишок платежу прив'язані до валюти, потрібно одразу з'ясувати, за яким курсом проводять перерахунок і на яку дату його фіксують. Через коливання гривні остаточна сума може відрізнятися від тієї, на яку покупець розраховував спочатку.

Якщо житло згодом доведеться продавати або здавати, значення матиме не лише район. На попит впливатимуть якість інженерних систем, транспорт, укриття, паркінг та інфраструктура поруч.

Нагадаємо, у першій половині 2026 року квартири в новобудовах подорожчали переважно на 5 – 10%. Водночас покупцям варто враховувати й витрати після придбання: лише базовий ремонт квартири площею 50 квадратних метрів до кінця року може коштувати 450 – 700 тисяч гривень, без меблів і техніки.

Наприклад, подружжя, яке близько року тому придбало квартиру площею 67 квадратних метрів у Києві, витратило майже 700 тисяч гривень на ремонт. При цьому облаштування житла ще не завершене – попереду залишилися витрати на меблі та побутову техніку.