Скільки коштує ремонт квартири у Києві у 2026 році
Валерія разом із чоловіком придбали квартиру в Києві близько року тому. Як розповіла власниця на сторінці yummy.lera, загалом цей етап ремонту обійшовся майже у 700 тисяч гривень. При цьому облаштування квартири ще не завершене – далі подружжя планує зайнятися меблями та технікою.
За плитку для коридору та санвузла подружжя заплатило 56 тисяч гривень. Для цих приміщень обрали плитку великого формату – 1200 на 600 міліметрів. Вбудовані крани кольору сатин коштували ще 44 тисячі гривень.
Чотири двері прихованого монтажу під фарбування разом із якісною фурнітурою та монтажем обійшлися у 106 тисяч гривень.
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Найдорожчим на цьому етапі стало фарбування. Матеріали та 30 літрів фарби коштували 55 тисяч гривень. Перед тим як остаточно визначитися з кольором, власники зробили дві викраски. Відтінки відрізнялися лише на пів тону.
За саму роботу заплатили 192 тисячі гривень. У підсумку фарбування квартири обійшлося приблизно у 250 тисяч гривень.
Для підлоги власники обрали клейовий кварц-вініл. Такий матеріал не боїться вологи та підходить для теплої підлоги. Покриття планують вкладати ялинкою, а його вартість становила 63 тисячі гривень.
Ще 170 тисяч гривень витратили на сантехніку та інші роботи. У цю суму входять труби, фільтрація, гіпсокартон, датчики протікання, система зворотного осмосу, редуктори, крани та витяжки. У цю ж суму увійшла стяжка підлоги у санвузлі, коридорі та гардеробі, доставка і занесення матеріалів, а також вивіз сміття.
Нагадаємо, раніше 24 Канал розповідав, як жінка оновила квартиру у будинку 1960-х років. Планування вона не змінювала, а частину старих деталей вирішила зберегти: паркет відшліфувала, стелі перефарбувала, а стару плитку замінила.