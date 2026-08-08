Скільки коштує ремонт квартири у Києві у 2026 році

Валерія разом із чоловіком придбали квартиру в Києві близько року тому. Як розповіла власниця на сторінці yummy.lera, загалом цей етап ремонту обійшовся майже у 700 тисяч гривень. При цьому облаштування квартири ще не завершене – далі подружжя планує зайнятися меблями та технікою.

За плитку для коридору та санвузла подружжя заплатило 56 тисяч гривень. Для цих приміщень обрали плитку великого формату – 1200 на 600 міліметрів. Вбудовані крани кольору сатин коштували ще 44 тисячі гривень.

Чотири двері прихованого монтажу під фарбування разом із якісною фурнітурою та монтажем обійшлися у 106 тисяч гривень.

Девелопер РІЕЛ та Bosphorus Development відкрили продаж третьої черги житлового комплексу бізнес-класу Maxima Residence на Печерську. Проєкт реалізується у центрі столиці на вул. Євгена Коновальця та передбачає сучасну архітектуру, підземний паркінг, просторе лобі та багатофункціональні зони для мешканців. Формат відповідає запиту на якісний міський продукт бізнес-сегменту. Для інвестора це може бути варіантом із потенційною капіталізацією, що залежить від ринкових умов.

Найдорожчим на цьому етапі стало фарбування. Матеріали та 30 літрів фарби коштували 55 тисяч гривень. Перед тим як остаточно визначитися з кольором, власники зробили дві викраски. Відтінки відрізнялися лише на пів тону.

За саму роботу заплатили 192 тисячі гривень. У підсумку фарбування квартири обійшлося приблизно у 250 тисяч гривень.

Для підлоги власники обрали клейовий кварц-вініл. Такий матеріал не боїться вологи та підходить для теплої підлоги. Покриття планують вкладати ялинкою, а його вартість становила 63 тисячі гривень.

Ще 170 тисяч гривень витратили на сантехніку та інші роботи. У цю суму входять труби, фільтрація, гіпсокартон, датчики протікання, система зворотного осмосу, редуктори, крани та витяжки. У цю ж суму увійшла стяжка підлоги у санвузлі, коридорі та гардеробі, доставка і занесення матеріалів, а також вивіз сміття.

Нагадаємо, раніше 24 Канал розповідав, як жінка оновила квартиру у будинку 1960-х років. Планування вона не змінювала, а частину старих деталей вирішила зберегти: паркет відшліфувала, стелі перефарбувала, а стару плитку замінила.