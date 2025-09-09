У мережі активно обговорюють оголошення про незвичайну квартиру, яку здають в оренду в Лондоні. У шукачів житла деякі умови викликали шок.

По-перше, в одній із кімнат неможливо стояти на повний зріст. По-друге, біля ліжка на верхньому поверсі є величезна діра, куди можна просто провалитися, розповідає 24 Канал з посиланням на Lad Bible.

Яку "смертельну пастку" помітили в лондонській квартирі?

На вигляд це звичайне житло, але його планування просто приголомшило потенційних орендарів. У кваритирі є три спальні, одна з яких розташована на горищі. Дістатися до неї можна лише через люк у стелі на кухні.

Річ у тім, що та спальна така крихітна, що там не встати на повний зріст. А люк розташований одразу біля ліжка, тобто звідти можна легко впасти на нижній поверх через необережність.



Люк одразу поруч з ліжком / Фото Kennedy News and Media

Оголошення поширилося соцмережами, тому його активно коментували. На думку більшості, таке житло небезпечне і може бути навіть незаконним за своїм плануванням:

Уявіть, що ви провалилися туди вночі;

Як ви взагалі змінюєте простирадла?;

Друга спальня – це, напевно, гамак під сходами";

Це смертельна пастка.

Житло оцінили у 2650 фунтів на місяць, а це близько 147 тисяч гривень. Воно розташоване в районі Волтемстоу, Східний Лондон.

Який вигляд має найменша квартира у Британії?

У місті Шеффілд нещодавно продавали квартиру, яку назвали найменшою на ринку в Британії. Її площа – 21 квадратний метр.

Помешкання вміщує лише одну кімнату, яка нагадує довгий коридор, і ванну кімнату. На фото видно, що під однією стіною стоїть диван та невеликий матрац, а під іншою – кілька шаф, плита, духовка та холодильник.

Квартира настільки крихітна, що до протилежних стін можна торкнутися обома руками одночасно.