Купили квартиру у шлюбі, але оформили на одного: хто має право на нерухомість

Квартира, придбана у шлюбі, зазвичай належить обом із подружжя, навіть якщо її оформили лише на чоловіка або дружину. Проте є випадки, коли другий із подружжя не може претендувати на частину житла.

Кому належить квартира, якщо її придбали у шлюбі

За загальним правилом квартира або будинок, придбані під час шлюбу, є спільною сумісною власністю чоловіка та дружини, зазначено у Сімейному кодексі.

Неважливо, на кого оформлене житло, адже обидва мають на нього однакові права, навіть якщо їхні частки окремо не визначені.

Квартира може залишатися особистою власністю одного з подружжя, якщо її отримали у спадщину, в подарунок або придбали за особисті кошти. У таких випадках другий із подружжя не отримує автоматичного права на половину житла.

Як подружжю визначити частки у спільній квартирі

Чоловік і дружина можуть офіційно визначити свої частки у спільній нерухомості як під час шлюбу, так і після розлучення. Для цього потрібно звернутися до державного або приватного нотаріуса за місцем розташування житла.

Подружжя має подати спільну письмову заяву, паспорти або інші документи, що посвідчують особу, та свідоцтво про шлюб чи його розірвання. Також знадобляться документи, які підтверджують право власності на квартиру. За потреби нотаріус може попросити додаткові документи.

Зверніть увагу! Якщо нерухомість перебуває в заставі або на неї накладено інші обтяження, для визначення часток можуть знадобитися додаткові дозволи. Зокрема, якщо діє заборона на відчуження житла через кредит або інший борг, може бути потрібна згода кредитора. Якщо квартиру арештовано, визначити частки можна буде після зняття арешту.

Після оформлення чоловік і дружина матимуть окремо визначені частки та зможуть ними розпоряджатися. Проте якщо один зі співвласників захоче продати свою частку сторонній особі, інший матиме переважне право купити її за тією самою ціною та на тих самих умовах, що й сторонній покупець.

Нагадаємо, у реєстрації права власності на квартиру можуть відмовити навіть за наявності всіх документів. Причиною можуть стати помилки в документах, суперечності в державних реєстрах або арешт нерухомості.