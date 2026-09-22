Чому можуть відмовити в реєстрації права власності на квартиру

Перед реєстрацією права власності державний реєстратор перевіряє подані документи та звіряє інформацію з державними реєстрами, пише 24 Канал.

Якщо бракує обов'язкових документів, розгляд заяви можуть зупинити. Якщо власник не усуне недоліки, він ризикує отримати відмову.

Проблеми можуть виникнути й тоді, коли всі документи є, але інформація в них не збігається. Наприклад, неправильно зазначена адреса або площа квартири. Через такі розбіжності власнику можуть відмовити в реєстрації права власності.

Ще одна причина відмови – суперечності в державному реєстрі. Якщо право власності на ту саму квартиру вже зареєстроване за іншою людиною, оформити його на нового заявника не вдасться, доки розбіжності не усунуть.

Перешкодою також можуть стати арешт квартири, заборона її відчуження або судовий спір щодо майна. Такі обмеження можуть завадити не лише реєстрації права власності, а й подальшому продажу чи даруванню житла.

Що робити, якщо відмовили в реєстрації права власності

Якщо причиною стали помилки або відсутність документів, їх потрібно виправити чи зібрати та повторно подати заяву. Якщо ж власник вважає відмову необґрунтованою, він може оскаржити рішення через Міністерство юстиції.

Важливо! Для цього є два місяці від дня, коли людина дізналася про відмову. У скарзі потрібно зазначити реквізити рішення реєстратора, пояснити обставини та сформулювати свої вимоги.

Інший спосіб захистити свої права – звернутися до суду. Власник може вимагати скасування рішення державного реєстратора, якщо вважає його незаконним. Якщо суд задовольнить позов, реєстратора зобов'яжуть провести реєстраційні дії.

Нагадаємо, навіть після оформлення права власності реєстрацію квартири можуть скасувати через порушення з боку реєстратора або недійсність договору, за яким людина отримала житло.