Коли можуть скасувати реєстрацію права власності

Державну реєстрацію можуть скасувати, якщо реєстратор провів її за документами, які не підтверджували набуття права. Про це у коментарі 24 Каналу розповіла адвокатка АО "Компетенс" Марина Суткович.

Підставою можуть бути суперечності з уже зареєстрованими правами або інші обставини, за яких реєстратор мав відмовити заявнику. Також суд може визнати недійсним договір купівлі-продажу чи дарування або скасувати інший документ, на підставі якого право власності внесли до реєстру.

Сам запис у реєстрі не створює право власності, а лише підтверджує, що людина вже його набула. Підставою для цього може бути договір купівлі-продажу або дарування, свідоцтво про право на спадщину чи інший юридичний факт. Тому під час спору потрібно встановити, що саме було незаконним: рішення реєстратора чи підстава набуття майна.

Чому скасування реєстрації може бути недостатньо

Скасування рішення реєстратора не завжди допомагає власнику повернути нерухомість. Спосіб захисту залежить від того, через що саме людина втратила право на майно або можливість ним володіти.

Якщо проблема полягає в договорі, може знадобитися його оскарження. Коли квартира чи будинок уже перебувають у володінні іншої людини, власник може вимагати витребування майна, тобто його повернення з чужого незаконного володіння.

Окреме правило діє, якщо нерухомість вибула з володіння власника за договором, який фактично не був укладений. У такій ситуації майно можна витребувати без окремого оскарження договорів щодо нього та скасування рішень про державну реєстрацію права власності.

Нагадаємо, покупець може втратити квартиру через борги продавця, навіть якщо на момент угоди в реєстрі не було арештів чи інших обтяжень. Це можливо, якщо кредитор оскаржить продаж і доведе, що майно відчужили, аби уникнути стягнення.