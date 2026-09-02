Когда может быть аннулирована регистрация права собственности

Государственную регистрацию могут отменить, если регистратор провел ее на основании документов, не подтверждающих приобретение права. Об этом в комментарии 24 Канала рассказала адвокат АО "Компетенс" Марина Суткович.

Основанием могут служить противоречия с уже зарегистрированными правами или другие обстоятельства, при которых регистратор должен был отказать заявителю. Также суд может признать недействительным договор купли-продажи или дарения либо отменить другой документ, на основании которого право собственности было внесено в реестр.

Сама запись в реестре не создает право собственности, а лишь подтверждает, что человек уже его приобрел. Основанием для этого может служить договор купли-продажи или дарения, свидетельство о праве на наследство или иной юридический факт. Поэтому в ходе спора необходимо установить, что именно было незаконным: решение регистратора или основание приобретения имущества.

Почему отмена регистрации может оказаться недостаточной

Отмена решения регистратора не всегда помогает владельцу вернуть недвижимость. Способ защиты зависит от того, почему человек утратил право на имущество или возможность им владеть.

Если проблема заключается в договоре, может потребоваться его обжалование. Когда квартира или дом уже находятся во владении другого человека, собственник может требовать истребления имущества, то есть его возврата из чужого незаконного владения.

Отдельное правило действует, если недвижимость вышла из владения собственника по договору, который фактически не был заключен. В такой ситуации имущество можно истребовать без отдельного обжалования договоров, касающихся его, и отмены решений о государственной регистрации права собственности.

Напомним, что покупатель может лишиться квартиры из-за долгов продавца, даже если на момент сделки в реестре не было арестов или других обременений. Это возможно, если кредитор обжалует продажу и докажет, что имущество было отчуждено с целью уклонения от взыскания.