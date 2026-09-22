Почему могут отказать в регистрации права собственности на квартиру

Перед регистрацией права собственности государственный регистратор проверяет представленные документы и сверяет информацию с государственными реестрами, пишет 24 Канал.

Если отсутствуют обязательные документы, рассмотрение заявления может быть приостановлено. Если владелец не устранит недостатки, он рискует получить отказ.

Проблемы могут возникнуть и в том случае, когда все документы в наличии, но информация в них не совпадает. Например, неправильно указан адрес или площадь квартиры. Из-за таких несоответствий владельцу могут отказать в регистрации права собственности.

Еще одна причина отказа – противоречия в государственном реестре. Если право собственности на ту же квартиру уже зарегистрировано на другого человека, оформить его на нового заявителя не удастся, пока не будут устранены несоответствия.

Препятствием также могут стать арест квартиры, запрет на ее отчуждение или судебный спор в отношении имущества. Такие ограничения могут помешать не только регистрации права собственности, но и дальнейшей продаже или дарению жилья.

Что делать, если отказали в регистрации права собственности

Если причиной стали ошибки или отсутствие документов, их нужно исправить или собрать и повторно подать заявление. Если же владелец считает отказ необоснованным, он может обжаловать решение через Министерство юстиции.

Важно! На это отводится два месяца со дня, когда человек узнал об отказе. В жалобе необходимо указать реквизиты решения регистратора, объяснить обстоятельства и сформулировать свои требования.

Другой способ защитить свои права – обратиться в суд. Владелец может потребовать отмены решения государственного регистратора, если считает его незаконным. Если суд удовлетворит иск, регистратора обяжут провести регистрационные действия.

Напомним, что даже после оформления права собственности регистрацию квартиры могут отменить из-за нарушений со стороны регистратора или недействительности договора, по которому человек получил жилье.