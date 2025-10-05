Скільки зараз коштує житло в Польщі: як ціни відрізняються від українських
- У вересні 2025 року в Польщі зафіксували зниження цін на житло в новобудовах у більшості великих міст.
- Вартість квартир у Польщі залишається вищою, ніж в Україні.
У вересні 2025 року на ринку нерухомості Польщі зафіксували зниження цін на житло в новобудовах у більшості великих міст. Найдорожчими квартири є у Варшаві.
Про те, скільки коштує житло в інших польських містах і як ціни відрізняються від українських, 24 Канал розповідає з посиланням на in Poland.
Які ціни на житло в містах Польщі?
За інформацією аналітиків rynekpierwotny.pl, у вересні 2025 року попит на нові квартири у Польщі зріс майже на 39% у порівнянні з серпнем. Основними факторами стали підвищена прозорість цін і корекція вартості житла в деяких регіонах.
Ціни на квартири в новобудовах знизилися в таких містах:
- Лодзь – на 2%, до приблизно 11,2 тисячі злотих (127,6 тисячі гривень) за квадратний метр;
- Краків – на 1%, до 16,5 тисячі злотих (188 тисяч гривень) за квадрат;
- Познань – на 1%, до 13,5 тисячі злотих (153,8 тисячі гривень) за квадрат;
- Труймясто (Гданськ, Сопот, Гдиня) – на 1%, до 17,2 тисячі злотих (196 тисяч гривень) за квадрат;
- Верхньосілезько-Заглембська метрополія (центр – місто Катовіце) – на 1%, до 11,2 тисячі злотих (127,6 тисячі гривень) за квадрат.
Попри загальну тенденцію до зниження, у двох містах фіксують зростання цін:
- Варшава – на 3%, до понад 18,3 тисячі (208,5 тисячі гривень) злотих за квадрат;
- Вроцлав – на 3%, до 15,2 тисячі злотих (173,2 тисячі гривень) за квадрат.
Для потенційних покупців ситуація на ринку може бути хорошою нагодою придбати житло в містах, де ціни знизилися. Водночас у таких містах, як Варшава та Вроцлав, інтерес до новобудов залишається високим, що підтримує зростання вартості квадратного метра.
Житло у Варшаві – найдорожче в Польщі / Фото Pexels
Зазначимо, що серед перелічених міст Польщі немає жодного, де вартість квартири була б нижчою, ніж в Україні. Згідно з даними порталу ЛУН, найвища ціна за квадратний метр житла в новобудовах станом на жовтень 2025 року в Києві та Львові – приблизно 55 – 58 тисяч доларів. А це у два рази дешевше, ніж у найдешевших польських містах.
Що відомо про новини ринку нерухомості Польщі?
З лютого 2026 року власники приватної нерухомості в Польщі, які здають її в оренду, повинні будуть виконувати нові правила. Зокрема, їм необхідно буде отримати податковий номер NIP і користуватися електронною системою виставлення рахунків.
У місті Освенцим нещодавно стартувала нова соціальна програма – пільгова оренда муніципального житла. Основною вимогою для участі є виконання ремонтних робіт у квартирі.