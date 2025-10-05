У вересні 2025 року на ринку нерухомості Польщі зафіксували зниження цін на житло в новобудовах у більшості великих міст. Найдорожчими квартири є у Варшаві.

Про те, скільки коштує житло в інших польських містах і як ціни відрізняються від українських, 24 Канал розповідає з посиланням на in Poland.

Які ціни на житло в містах Польщі?

За інформацією аналітиків rynekpierwotny.pl, у вересні 2025 року попит на нові квартири у Польщі зріс майже на 39% у порівнянні з серпнем. Основними факторами стали підвищена прозорість цін і корекція вартості житла в деяких регіонах.

Ціни на квартири в новобудовах знизилися в таких містах:

Лодзь – на 2%, до приблизно 11,2 тисячі злотих (127,6 тисячі гривень) за квадратний метр;

Краків – на 1%, до 16,5 тисячі злотих (188 тисяч гривень) за квадрат;

Познань – на 1%, до 13,5 тисячі злотих (153,8 тисячі гривень) за квадрат;

Труймясто (Гданськ, Сопот, Гдиня) – на 1%, до 17,2 тисячі злотих (196 тисяч гривень) за квадрат;

Верхньосілезько-Заглембська метрополія (центр – місто Катовіце) – на 1%, до 11,2 тисячі злотих (127,6 тисячі гривень) за квадрат.

Попри загальну тенденцію до зниження, у двох містах фіксують зростання цін:

Варшава – на 3%, до понад 18,3 тисячі (208,5 тисячі гривень) злотих за квадрат;

Вроцлав – на 3%, до 15,2 тисячі злотих (173,2 тисячі гривень) за квадрат.

Для потенційних покупців ситуація на ринку може бути хорошою нагодою придбати житло в містах, де ціни знизилися. Водночас у таких містах, як Варшава та Вроцлав, інтерес до новобудов залишається високим, що підтримує зростання вартості квадратного метра.



Житло у Варшаві – найдорожче в Польщі / Фото Pexels

Зазначимо, що серед перелічених міст Польщі немає жодного, де вартість квартири була б нижчою, ніж в Україні. Згідно з даними порталу ЛУН, найвища ціна за квадратний метр житла в новобудовах станом на жовтень 2025 року в Києві та Львові – приблизно 55 – 58 тисяч доларів. А це у два рази дешевше, ніж у найдешевших польських містах.

Що відомо про новини ринку нерухомості Польщі?

З лютого 2026 року власники приватної нерухомості в Польщі, які здають її в оренду, повинні будуть виконувати нові правила. Зокрема, їм необхідно буде отримати податковий номер NIP і користуватися електронною системою виставлення рахунків.

У місті Освенцим нещодавно стартувала нова соціальна програма – пільгова оренда муніципального житла. Основною вимогою для участі є виконання ремонтних робіт у квартирі.