У Києві втретє намагаються продати квартиру пропагандиста Лебедєва: що відомо

Дворівневу квартиру Артемія Лебедєва на Саксаганського знову виставили на продаж. Попередні дві спроби продати її виявилися невдалими, а тепер стартова ціна становить 14,15 мільйона гривень.

Чому квартиру Лебедєва знову виставили на аукціон

Фонд державного майна повторно виставив на продаж квартиру в центрі Києва, яка раніше належала російському пропагандисту Артемію Лебедєву. Новий аукціон проведуть 8 жовтня у системі Prozorro.Продажі, а стартова ціна – 14,15 мільйона гривень, пише Фонд державного майна України.

Це вже не перша спроба продати об'єкт. Під час першого аукціону жоден учасник не подав заявку. Пізніше нерухомість виставили повторно зі знижкою 50%, однак угоду знову не уклали – переможця дискваліфікували через те, що поданий пакет документів не відповідав вимогам законодавства. Після цього ФДМУ перезапустив процедуру продажу.

Йдеться про дворівневу квартиру на вулиці Саксаганського, де раніше працював київський офіс студії Лебедєва. Нерухомість була оформлена через офшорну компанію, зареєстровану на Британських Віргінських Островах. Сам об'єкт держава отримала за рішенням Вищого антикорупційного суду.

Загальна площа квартири становить 193,2 квадратного метра. Понад 110 квадратних метрів займає простір формату open-space. Також у помешканні є три кабінети, кухня, два санвузли та три балкони з краєвидом на центр столиці. Будинок, у якому розташована квартира, має статус пам'ятки архітектури місцевого значення.

Квартира Лебедєва / Фото Фонду державного майна України

Кошти, які держава отримає від продажу цього та іншого санкційного і конфіскованого майна, мають спрямувати до Фонду ліквідації наслідків збройної агресії.

Нагадаємо, у липні цю квартиру вже виставляли на аукціон зі стартовою ціною 7,07 мільйона гривень. У 2023 році в Артемія Лебедєва конфіскували два помешкання в Києві. Під санкціями РНБО він перебуває із січня 2022 року через підтримку російської пропаганди проти України та поширення фейків з 2014 року.