Що відомо про квартиру Лебедєва на Саксаганського

Як повідомили на сайті Prozorro.Продажі, на продаж виставили квартиру Артемія Лебедєва на вулиці Саксаганського, 26/26, у центрі Києва.

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Стартова ціна лота становить 7 074 850 гривень без ПДВ. Подати пропозиції можна до 19 липня 2026 року. Сам аукціон має відбутися 20 липня.

Це трикімнатне дворівневе помешкання загальною площею 193,2 квадратного метра. Житлова площа становить 40 квадратних метрів, кухня займає 14,4 квадратного метра. Житло розташоване на шостому поверсі шестиповерхового цегляного будинку з ліфтом.

Квартира Лебедєва на Саксаганського / Фото Prozorro.Продажі

На першому рівні квартири є передпокій із вітальнею, два кабінети, кухня, два санвузли, три балкони та комірка. На другому рівні розміщені ще один кабінет, спальня і комірка. Стан квартири вказаний як задовільний. У дохід держави її стягнули за рішенням ВАКС у санкційній справі.

У 2023 році в Артемія Лебедєва конфіскували два помешкання в Києві. Під санкціями РНБО він перебуває із січня 2022 року через підтримку російської пропаганди проти України та поширення фейків з 2014 року.

Хто купив першу квартиру Лебедєва

Квартиру російського пропагандиста Артемія Лебедєва в центрі Києва продали на аукціоні. Помешкання біля Золотих воріт купила українська компанія "Генерал Черешня", яка виробляє дрони.

Після арешту квартира тривалий час була законсервована. У ній залишилися речі колишнього власника, зокрема книжки, плакати, посуд та інші предмети побуту.