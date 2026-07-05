Что известно о квартире Лебедева на улице Саксаганского

Как сообщается на сайте Prozorro.Продажи, на продажу выставлена квартира Артемия Лебедева на улице Саксаганского, 26/26, в центре Киева.

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Стартовая цена лота составляет 7 074 850 гривен без НДС. Подать предложения можно до 19 июля 2026 года. Сам аукцион должен состояться 20 июля.

Это трехкомнатная двухуровневая квартира общей площадью 193,2 квадратных метра. Жилая площадь составляет 40 квадратных метров, кухня занимает 14,4 квадратных метра. Квартира расположена на шестом этаже шестиэтажного кирпичного дома с лифтом.

Квартира Лебедева на улице Саксаганского / Фото Prozorro.Продажи

На первом уровне квартиры находятся прихожая с гостиной, два кабинета, кухня, два санузла, три балкона и кладовая. На втором уровне расположены еще один кабинет, спальня и кладовая. Состояние квартиры указано как удовлетворительное. Она была конфискована в пользу государства по решению ВАКС в рамках санкционного дела.

В 2023 году у Артемия Лебедева конфисковали два жилых помещения в Киеве. Он находится под санкциями СНБО с января 2022 года за поддержку российской пропаганды против Украины и распространение фейков с 2014 года.

Кто купил первую квартиру Лебедева

Квартиру российского пропагандиста Артемия Лебедева в центре Киева продали на аукционе. Квартиру возле Золотых ворот купила украинская компания "Генерал Черешня", которая производит дроны.

После ареста квартира долгое время находилась в законсервированном состоянии. В ней остались вещи бывшего владельца, в частности книги, плакаты, посуда и другие предметы быта.