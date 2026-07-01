Как супруги купили дом 1920 года за 12 тысяч долларов

Сначала Шарель снимала видео о ремонте для родственников, но впоследствии начала делиться результатом в соцсетях, пишет People.

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В 2024 году Шарель Мур и Брендон купили около трех акров земли на северо-западе Айовы. На этом участке уже стоял старый фермерский дом, поэтому сначала пара рассматривала именно его реставрацию.

Однако после оценки состояния здания стало ясно, что ремонт может обойтись слишком дорого. Вместо того чтобы вкладывать деньги в дом на участке, супруги начали искать другой вариант.

Решение нашлось неподалеку. Примерно в четырех милях от их земли стоял еще один фермерский дом. Этот дом построили в 1920 году, и он стоил 12 тысяч долларов. Прежние владельцы уже построили новое жилье, поэтому были готовы продать старый дом за небольшую сумму.

Поэтому Шарель и Брендон решили не строить дом с нуля – они купили дом и перевезли его на свой участок. Так дом, которому было более века, оказался в другом месте, где должен был стать жильем для семьи.

Почему восстановление старого дома оказалось сложнее, чем ожидалось

После перевозки начался ремонт, который быстро превратился в гораздо более масштабный проект, чем супруги представляли себе вначале. Реставрация длилась более года, и пара посвящала ей почти все свое свободное время.

Самое сложное началось тогда, когда во время ремонта выявились проблемы, которые раньше были незаметны. В доме пришлось серьезно восстанавливать часть несущих элементов, поэтому проект оказался гораздо сложнее, чем обычная реконструкция старого жилья.

В итоге расходы на перевозку, ремонт и реконструкцию составили примерно 80 тысяч долларов. Это в разы превышает первоначальную цену дома, но супругам все равно удалось сохранить старое здание и превратить его в полноценное жилье.

Как украинка восстановила старый дом, которому более 100 лет

Дом достался женщине в качестве бонуса к земельному участку. На тот момент здание скорее напоминало руины. Реставрация старого дома длилась примерно два года. В первую очередь сделали крышу, потому что ее фактически не было. Сама хозяйка занималась фасадом и деталями, которые должны были сохранить характер здания. Она очищала камень, заделывала швы между камнями глиной и продумывала дизайн здания.