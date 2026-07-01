Яка компанія купила квартиру Лебедєва в центрі Києва

Квартиру на Ярославовому Валу, 8 придбала компанія "Центр досліджень безпілотних систем", відома як виробник дронів "Генерал Черешня". Про це повідомили у Facebook.

Дивіться також Галицький, Сихівський чи Личаківський: який район Львова обрати для життя

Саме ця компанія стала переможцем аукціону Фонду держмайна, який відбувся 30 червня. Помешкання розташоване в історичному центрі столиці, неподалік Золотих воріт. Його площа становить 138,5 квадратного метра.

Стартова ціна лота становила 10 583 400 гривень, але під час торгів за квартиру запропонували більше. У підсумку квартиру продали за 13,5 мільйона гривень.

"Генерал Черешня" працює у сфері defence-tech. Компанія розробляє і серійно виробляє безпілотники, зокрема FPV-дрони та дрони-перехоплювачі для протидії повітряним загрозам.

Переможна ставка лише на 1 гривню перевищила пропозицію іншого учасника. Другим претендентом було ТзОВ "Атоменергомашбуд".

Що повідомлялося про квартиру Лебедєва раніше

Квартиру Лебедєва конфіскували у 2023 році за рішенням суду. Причиною стали підтримка російської пропаганди проти України та поширення фейків з 2014 року. Загалом у Лебедєва конфіскували дві квартири в Києві.

До продажу квартира тривалий час була законсервована. Усередині залишалися речі колишнього власника – книжки, плакати, посуд та інші предмети побуту. Після арешту помешкання фактично не використовували.

Кошти від продажу квартири мають спрямувати до Фонду ліквідації наслідків збройної агресії Росії проти України.