Як обрати район Львова для комфортного життя

Під час вибору району у Львові варто дивитися не тільки на вартість квартири, пише 24 Канал.

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Для сімей із дітьми часто вирішальною стає інфраструктура поруч з домом. Якщо поряд є садок, школа, поліклініка й місця для прогулянок, район може бути зручнішим навіть без статусу престижного. Для молодих людей і фахівців важливішою може бути близькість до офісів, центральної частини Львова або зручних транспортних маршрутів.

Окремо варто зважати на тип забудови. Історичні райони приваблюють атмосферою, архітектурою та близькістю до міського життя, але там можуть бути труднощі з паркуванням і старими комунікаціями.

Натомість нові житлові комплекси у спальних районах часто мають сучасні планування й нижчу ціну, хоча інфраструктура там не завжди розвивається так само швидко, як забудова.

Які райони Львова найчастіше обирають для проживання

Галицький район вважається одним із найпрестижніших у Львові. Його обирають ті, хто хоче жити в центрі, поруч з історичними локаціями, культурними закладами, ресторанами та офісами. Такий район підходить покупцям, для яких важлива міська динаміка й коротка відстань до головних локацій.

Франківський район виглядає більш універсальним варіантом. Він поєднує зручне розташування, розвинену інфраструктуру та спокійніший ритм життя. Личаківський район частіше приваблює тих, кому потрібні зелені зони, менш щільна забудова та комфортніше середовище.

Шевченківський район активно розбудовується, тому його розглядають покупці, які шукають сучасні житлові комплекси або житло з інвестиційним потенціалом.

Залізничний район зручний для тих, хто часто користується потягами, а також для покупців, які планують придбати дешевше житло на вторинці. Сихівський район, один із найбільших у місті, поступово змінює імідж завдяки розвитку транспорту та появі нової забудови.

На первинному ринку Львова різниця між районами добре показує, як сильно на ціну впливає розташування: центральні локації залишаються найдорожчими, а райони далі від центру дають нижчий поріг входу для покупців.

У якому районі Львова найдорожчі новобудови

Найдорожчі новобудови у Львові розташовані в Галицькому районі. Медіана стартової ціни тут становить 87 400 гривень за квадратний метр. У Залізничному, Франківському та Личаківському районах медіана стартової ціни однакова – 71 700 гривень за квадратний метр.

У Шевченківському районі медіана становить 65 000 гривень за квадратний метр. Найнижча ціна серед наведених районів – у Сихівському, де квадратний метр у новобудові коштує 64 600 гривень.