Скільки коштує квадратний метр у Львові?

На початку червня медіана стартової ціни на первинному ринку Львова становить 67 300 гривень за квадратний метр, повідомляє ЛУН.

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У червні 2025 року цей показник був на рівні 59 100 гривень, тобто за рік квадратний метр у новобудовах міста подорожчав на 8 200 гривень.

Водночас у Львівській області середня ціна залишається нижчою. Медіана стартової вартості квадратного метра в області становить 46 700 гривень. Рік тому вона була на рівні 38 000 гривень, тож приріст за цей період становить 8 700 гривень.

Ціни у Львові також суттєво відрізняються залежно від класу житла. Найдорожчим залишається преміумсегмент – 112 000 гривень за квадратний метр. У бізнес-класі медіана стартової ціни становить 69 500 гривень.

Житло комфорт-класу продають у середньому по 58 300 гривень за квадратний метр. Найнижча ціна серед класів – в економсегменті, де квадратний метр коштує 42 000 гривень.

У якому районі Львова найдорожчі новобудови?

Найвища медіана стартової ціни зафіксована у Галицькому районі – 87 400 гривень за квадратний метр. Це центральна частина Львова, тому ціна тут помітно вища, ніж в інших районах міста.

Середня вартість квадратного матра по районах / Фото ЛУН

Одразу три райони мають однаковий показник – 71 700 гривень за квадратний метр. Це Залізничний, Франківський і Личаківський райони. Їхні ціни нижчі, ніж у Галицькому районі, але все ще залишаються вищими за середні показники у більш віддалених локаціях.

У Шевченківському районі медіана стартової ціни становить 65 000 гривень за квадратний метр. Найнижчий показник серед районів, наведених у даних, має Сихівський район – 64 600 гривень за квадратний метр. Тобто на первинному ринку Львова вартість новобудов найбільше залежить від розташування: ближчі до центру райони залишаються дорожчими, тоді як віддалені частини міста мають нижчі ціни.

Де продають найдорожчі однокімнатні квартири?

Найдорожчі однокімнатні квартири серед регіонів продають у Закарпатській області, де середня ціна досягла 75,8 тисячі доларів. Майже на одному рівні перебувають Львівська та Івано-Франківська області з вартістю 75 тисяч і 72 тисячі доларів відповідно. До п'ятірки найдорожчих регіонів також увійшла Рівненська область, де середня вартість житла становить 65 тисяч доларів.

Натомість у Київській, Житомирській та Черкаській областях власники просять у середньому від 46 до 49 тисяч доларів за однокімнатне житло. У Хмельницькій області середня вартість становить 42 тисячі доларів.