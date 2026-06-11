Сколько стоит квадратный метр во Львове?

В начале июня медиана стартовой цены на первичном рынке Львова составляет 67 300 гривен за квадратный метр, сообщает, ЛУН.

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В июне 2025 года этот показатель составлял 59 100 гривен, то есть за год квадратный метр в новостройках города подорожал на 8 200 гривен.

В то же время во Львовской области средняя цена остается ниже. Медиана стартовой стоимости квадратного метра в области составляет 46 700 гривен. Год назад она была на уровне 38 000 гривен, поэтому прирост за этот период составляет 8 700 гривен.

Цены во Львове также существенно различаются в зависимости от класса жилья. Самым дорогим остается премиум-сегмент – 112 000 гривен за квадратный метр. В бизнес-классе медиана стартовой цены составляет 69 500 гривен.

Жилье комфорт-класса продается в среднем по 58 300 гривен за квадратный метр. Самая низкая цена среди классов – в экономсегменте, где квадратный метр стоит 42 000 гривен.

В каком районе Львова самые дорогие новостройки?

Самая высокая медиана стартовой цены зафиксирована в Галицком районе – 87 400 гривен за квадратный метр. Это центральная часть Львова, поэтому цена здесь заметно выше, чем в других районах города.

Средняя стоимость квадратного метра по районам / Фото ЛУН

Сразу три района имеют одинаковый показатель – 71 700 гривен за квадратный метр. Это Железнодорожный, Франковский и Лычаковский районы. Их цены ниже, чем в Галицком районе, но все еще остаются выше средних показателей в более отдаленных районах.

В Шевченковском районе медиана стартовой цены составляет 65 000 гривен за квадратный метр. Самый низкий показатель среди районов, приведенных в данных, имеет Сиховский район – 64 600 гривен за квадратный метр. То есть на первичном рынке Львова стоимость новостроек больше всего зависит от расположения: районы, расположенные ближе к центру, остаются более дорогими, тогда как в отдаленных частях города цены ниже.

Где продаются самые дорогие однокомнатные квартиры?

Самые дорогие однокомнатные квартиры среди регионов продают в Закарпатской области, где средняя цена достигла 75,8 тысяч долларов. Почти на одном уровне находятся Львовская и Ивано-Франковская области со стоимостью 75 тысяч и 72 тысячи долларов соответственно. В пятерку самых дорогих регионов также вошла Ровенская область, где средняя стоимость жилья составляет 65 тысяч долларов.

Зато в Киевской, Житомирской и Черкасской областях владельцы просят в среднем от 46 до 49 тысяч долларов за однокомнатную квартиру. В Хмельницкой области средняя стоимость составляет 42 тысячи долларов.