Чому квартира над комерцією може стати проблемою

Про це розповів рієлтор Сергій Шаферовський у соцмережі Threads.

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Особливо уважними варто бути з квартирами, розташованими безпосередньо над першим поверхом. Головний ризик у тому, що формат комерції під квартирою може змінитися.

Спершу там може працювати тихий офіс, який майже не впливає на життя мешканців. Але згодом на його місці може з'явитися заклад харчування, магазин чи інший бізнес, який створюватиме шум та неприємні запахи.

Користувачі в коментарях також описували схожий досвід.

Додам: не купуйте квартиру там, де вікна виходять на супермаркет. Або де потенційно може з'явитися супермаркет. Гул кондиціонерів вас доведе до божевілля,

– поділилася коментаторка.

Серед найпоширеніших проблем називають постійний шум, вібрації, неприємні запахи, великий потік відвідувачів і засміченість території. Також мешканці можуть стикатися з проблемами вентиляції, ризиком затоплення чи навіть пожеж.

Які заклади під квартирою створюють найменше незручностей

Найбільше дискомфорту створюють магазини, кав'ярні, спортзали, ветеринарні клініки, дитячі гуртки та інші заклади з великим потоком клієнтів. Такі приміщення зазвичай активні протягом дня, а інколи й увечері, тому мешканці частіше стикаються з шумом, запахами, вібраціями чи сміттям біля будинку.

Менше незручностей можуть створювати банки, аптеки, магазини одягу, офісні приміщення та стоматології. У таких закладів зазвичай спокійніший формат роботи й менший потік людей.

Водночас навіть така комерція не гарантує повної відсутності дискомфорту. Наприклад, сторонні запахи можуть залишатися проблемою, особливо якщо під квартирою працює медичний заклад.

На якому поверсі найкраще купувати квартиру

Найзручнішими зазвичай вважають квартири між першим і передостаннім поверхами – тобто з третього по восьмий поверх. Вони залишаються найпопулярнішими й найдорожчими на ринку житла.