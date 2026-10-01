Квартиру вже продали, але власник передумав: чи можна скасувати угоду

Квартиру не можна повернути лише тому, що продавець після угоди змінив рішення. Однак у деяких випадках продаж можна оскаржити через суд, і тоді житло справді може повернутися попередньому власнику.

Коли продавець може повернути продану квартиру

Якщо договір купівлі-продажу уклали добровільно, продавець отримав гроші, а право власності зареєстрували за покупцем, самого бажання скасувати угоду недостатньо, пише "Судово-юридична газета".

Те, що колишній власник після продажу продовжує жити у квартирі або згодом відмовляється її залишати, також не робить договір недійсним.

Оскаржити продаж можна, якщо під час укладення договору на рішення продавця вплинули певні обставини. Йдеться про обман, незаконний тиск, помилку щодо істотних обставин або ситуацію, коли людина на момент підписання не усвідомлювала значення своїх дій чи не могла ними керувати. У суді такі обставини потрібно довести.

Якщо житло вибуло з власності без волі власника, справа розглядається інакше. Наприклад, якщо договір від його імені підписала стороння особа за викраденими чи підробленими документами. У такому разі власник може вимагати повернення квартири.

Що буде, якщо суд визнає договір недійсним

Якщо суд визнає договір недійсним, сторони мають повернути одна одній усе отримане за угодою. Покупець повертає квартиру, а продавець – гроші, які отримав за неї. Залежно від обставин справи можуть також виникнути вимоги про відшкодування збитків.

Нагадаємо, для покупця важливо ще до угоди перевірити документи на квартиру, підстави набуття права власності продавцем, можливі обтяження та судові спори. Після купівлі варто зберігати документи про розрахунок, адже вони можуть знадобитися, якщо угоду згодом спробують оскаржити.