Когда продавец может вернуть проданную квартиру

Если договор купли-продажи был заключен добровольно, продавец получил деньги, а право собственности зарегистрировано на имя покупателя, одного лишь желания расторгнуть сделку недостаточно, пишет "Судебно-юридическая газета".

Тот факт, что бывший владелец после продажи продолжает жить в квартире или впоследствии отказывается ее покидать, также не делает договор недействительным.

Оспорить продажу можно, если при заключении договора на решение продавца повлияли определенные обстоятельства. Речь идет об обмане, незаконном давлении, заблуждении относительно существенных обстоятельств или ситуации, когда человек на момент подписания не осознавал значения своих действий или не мог ими управлять. В суде такие обстоятельства необходимо доказать.

Если жилье вышло из собственности без воли владельца, дело рассматривается иначе. Например, если договор от его имени подписало постороннее лицо на основании похищенных или поддельных документов. В таком случае владелец может требовать возврата квартиры.

Что будет, если суд признает договор недействительным

Если суд признает договор недействительным, стороны должны вернуть друг другу все полученное по договору. Покупатель возвращает квартиру, а продавец – деньги, полученные за нее. В зависимости от обстоятельств дела могут также возникнуть требования о возмещении убытков.

Напомним, покупателю важно еще до сделки проверить документы на квартиру, основания приобретения права собственности продавцом, возможные обременения и судебные споры. После покупки следует хранить документы о расчетах, ведь они могут понадобиться, если сделку впоследствии попытаются оспорить.