ВПО зможуть поєднати ваучер на 2 мільйони з "єОселею": як це працюватиме

Житлового ваучера на 2 мільйони гривень може не вистачити на купівлю квартири. Тоді ВПО з ТОТ зможуть покрити решту суми іпотекою, зокрема за програмою "єОселя".

Чи можна поєднати житловий ваучер та іпотеку за програмою "єОселя"

Верховна Рада у першому читанні підтримала законопроєкт №15335, який дозволить ВПО з тимчасово окупованих територій поєднувати житловий ваучер з іпотечним кредитом, повідомив народний депутат Павло Фролов.

Якщо 2 мільйонів гривень не вистачить на купівлю або будівництво житла, решту суми можна буде взяти в кредит, зокрема за програмою "єОселя". Частину вартості покриє житловий ваучер, а суму, якої бракує, профінансує банк. Сам ваучер можна буде використати як для придбання готового житла, так і для будівництва нового.

Щоб такий механізм працював, житло, придбане за ваучер та іпотеку, дозволять передавати банку в заставу. Раніше саме це створювало юридичну перешкоду для кредитування, оскільки банки не могли брати в заставу нерухомість, придбану з використанням державного ваучера.

Водночас протягом 5 років житло не можна буде продати або повторно передати в іпотеку. Виняток діятиме лише у випадку примусового стягнення житла кредитором. Законопроєкт наразі підтримали лише у першому читанні, тому запропоновані зміни ще не набули чинності.

Хто тепер не зможе отримати житловий ваучер

З 1 серпня житлові ваучери не надають ВПО, які вже є учасниками програми "єОселя" або скористалися пільгами на іпотеку за цією програмою. Також допомогу не зможуть отримати переселенці, які припинили право власності на житло після початку повномасштабного вторгнення.

Обмеження стосуються і ВПО, які зареєстрували місце проживання на тимчасово окупованій території вже після її окупації. Крім того, житловим ваучером не можна погасити вже оформлену іпотеку за програмою "єОселя".