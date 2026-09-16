Яким вимогам має відповідати житло для "єОселі"

За програмою можна купити квартиру в багатоквартирному будинку, приватний житловий будинок або майнові права на квартиру в об'єкті, який ще будується, зазначається на сайті Укрфінжитла.

Таунхаус також може підходити, якщо юридично оформлений як блокований індивідуальний житловий будинок і відповідає іншим умовам програми.

Окрема вимога стосується віку нерухомості. Для військових і силовиків, медиків, педагогів, науковців та ветеранів у більшості регіонів будинок має бути введений в експлуатацію не раніше ніж за 3 роки до укладення іпотечного договору. У Чернігівській, Сумській, Харківській, Запорізькій та Херсонській областях для цих категорій дозволене житло віком до 20 років.

Для ВПО діє інше правило – вони можуть купувати житло віком до 20 років у всіх регіонах, де працює програма. Для інших категорій позичальників житло також має бути не старше 3 років. Вік рахують від дати введення будинку в експлуатацію до моменту укладення іпотеки.

Житло має бути розташоване в Україні, але не на тимчасово окупованій території чи в зоні активних бойових дій. Нерухомість також має бути належно зареєстрована, без арештів та обтяжень.

За програмою не можна придбати дачний або садовий будинок, житло для тимчасового проживання, а також квартиру в будинку, що є пам'яткою архітектури, чи приватний будинок із таким статусом.

Якщо покупець обирає приватний будинок, земельна ділянка під ним має належати до земель житлової та громадської забудови. Якщо купують майнові права на квартиру в будинку, що будується, об'єкт має бути акредитований банком-партнером.

Яка площа квартири чи будинку підходить під "єОселю"

Для квартир діють такі норми площі:

для однієї людини – до 52,5 квадратного метра;

для сім'ї з двох або трьох осіб – до 73,5 квадратного метра;

на кожного наступного члена сім'ї додається ще 21 квадратний метр;

максимальна площа квартири – 115,5 квадратного метра.

Для приватних будинків норми більші:

для однієї людини – до 62,5 квадратного метра;

для сім'ї з двох або трьох осіб – до 83,5 квадратного метра;

на кожного наступного члена сім'ї додається ще 21 квадратний метр;

максимальна площа будинку – 125,5 квадратного метра.

Для житла віком до 3 років або майнових прав нормативну площу можна перевищити максимум на 10%. Цю різницю покупець оплачує власними коштами. Якщо житло старше за 3 роки, купити квартиру більшу за норму не можна.

Нагадаємо, що з 1 жовтня 2026 року програма "єОселя" продовжить працювати за чинними правилами. Ставка 3% доступна визначеним пільговим категоріям, а 7% – ВПО та іншим громадянам, які відповідають умовам програми.