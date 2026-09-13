Хто може отримати єОселю з 1 жовтня

Станом на вересень 2026 року програма єОселя передбачає кілька основних категорій позичальників. Окремі категорії можуть претендувати на пільгову ставку 3%, тоді як для масової іпотеки діє ставка 7%. Актуальний перелік учасників оприлюднений на офіційному сайті програми.

На пільгові умови можуть претендувати, зокрема, військовослужбовці та представники силових структур, а також медичні, педагогічні й наукові працівники державних та комунальних установ. До програми також входять мобілізовані військовослужбовці та члени сімей визначених категорій.

Окремо програмою охоплені ветерани війни та члени їхніх сімей, учасники бойових дій, особи з інвалідністю внаслідок війни, сім'ї загиблих або померлих ветеранів, а також сім'ї загиблих Захисників і Захисниць України. У червні 2026 року уряд розширив для цих категорій можливості отримання компенсації ставки до пільгових 3%.

Ставка 7% доступна внутрішньо переміщеним особам та іншим громадянам України, які відповідають критеріям програми щодо наявності житла. Зокрема, учасник може претендувати на єОселю, якщо не має житла або площа наявної житлової нерухомості не перевищує встановлених нормативів.

Для сім'ї з однієї особи базова норма становить 52,5 квадратного метра, а для сім'ї з двох або трьох осіб – 73,5 квадратного метра. За кожного наступного члена сім'ї додається ще 21 квадратний метр. При цьому житло на тимчасово окупованих територіях, у районах активних бойових дій або знищене внаслідок війни не враховується за відповідними правилами програми.

Крім того, заявник має бути громадянином України, відповідати вимогам щодо віку та платоспроможності, а також не перебувати під санкціями. За актуальними умовами програми, вік учасника має становити від 18 років на момент оформлення кредиту, а до моменту його погашення позичальник не має досягнути 70 років.

Які умови діятимуть восени та яке житло можна купити

Для учасників програми передбачено кредитування на строк до 20 років, а початковий внесок за стандартними умовами становить від 20% вартості житла. Водночас для молодих позичальників діють окремі полегшення щодо першого внеску.

Ставка залежить від категорії позичальника. Для визначених пільгових категорій базова ставка становить 3% річних, тоді як для внутрішньо переміщених осіб та інших громадян, які відповідають критеріям масової іпотеки, – 7%. На офіційному сайті "єОселі" ці категорії розділені на окремі групи.

У червні 2026 року уряд також змінив правила для ветеранів та сімей загиблих Захисників і Захисниць: держава компенсує процентну ставку до рівня 3% протягом перших 10 років кредитування, а надалі передбачена компенсація до 6%.

Водночас важливо враховувати, що за програмою не можна придбати будь-яку нерухомість. Вимоги залежать від категорії позичальника, регіону та віку будинку. Для частини учасників доступне житло в будинках, що будуються, або відносно нова нерухомість, тоді як для ВПО передбачені окремі можливості щодо житла старшого віку.

Заявка на участь у програмі подається через "Дію". Після цього кандидат отримує пропозиції від банків-учасників, обирає фінустанову та проходить перевірку платоспроможності й документів. Остаточне рішення про надання кредиту ухвалює банк.

Отже, з 1 жовтня 2026 року єОселя залишається доступною для визначених категорій українців за чинними правилами. Окремої нової хвилі доступу до програми саме з цієї дати наразі не передбачено: право на іпотеку визначається категорією заявника, його майновим станом, платоспроможністю та відповідністю вимогам щодо житла.

За майже чотири роки роботи програми українські родини вже отримали понад 28 тисяч кредитів на загальну суму 50 мільярдів гривень, повідомляло Мінекономіки 1 вересня 2026 року. Найбільше кредитів отримали військовослужбовці та представники сектору безпеки, а також молодь, ветерани, ВПО, медики, педагоги й науковці.