Кто может получить "еОселя" с 1 октября

По состоянию на сентябрь 2026 года программа "еОселя" предусматривает несколько основных категорий заемщиков. Отдельные категории могут претендовать на льготную ставку 3%, тогда как для массовой ипотеки действует ставка 7%. Актуальный перечень участников опубликован на официальном сайте программы.

На льготные условия могут претендовать, в частности, военнослужащие и представители силовых структур, а также медицинские, педагогические и научные работники государственных и коммунальных учреждений. В программу также входят мобилизованные военнослужащие и члены семей определенных категорий.

Отдельно программой охвачены ветераны войны и члены их семей, участники боевых действий, лица с инвалидностью вследствие войны, семьи погибших или умерших ветеранов, а также семьи погибших Защитников и Защитниц Украины. В июне 2026 года правительство расширило для этих категорий возможности получения компенсации ставки до льготных 3%.

Ставка 7% доступна внутренне перемещенным лицам и другим гражданам Украины, которые соответствуют критериям программы относительно наличия жилья. В частности, участник может претендовать на "еОселю", если не имеет жилья или площадь имеющейся жилой недвижимости не превышает установленных нормативов.

Для семьи из одного человека базовая норма составляет 52,5 квадратных метра, а для семьи из двух или трех человек – 73,5 квадратных метра. За каждого следующего члена семьи добавляется еще 21 квадратный метр. При этом жилье на временно оккупированных территориях, в районах активных боевых действий или уничтоженное в результате войны не учитывается в соответствии с соответствующими правилами программы.

Кроме того, заявитель должен быть гражданином Украины, соответствовать требованиям по возрасту и платежеспособности, а также не находиться под санкциями. Согласно действующим условиям программы, возраст участника должен составлять от 18 лет на момент оформления кредита, а к моменту его погашения заемщику не должно быть более 70 лет.

Какие условия будут действовать осенью и какое жилье можно купить

Для участников программы предусмотрено кредитование на срок до 20 лет, а первоначальный взнос по стандартным условиям составляет от 20% стоимости жилья. В то же время для молодых заемщиков действуют отдельные льготы в отношении первоначального взноса.

Ставка зависит от категории заемщика. Для определенных льготных категорий базовая ставка составляет 3% годовых, тогда как для внутренне перемещенных лиц и других граждан, соответствующих критериям массовой ипотеки, – 7%. На официальном сайте "еОсели" эти категории разделены на отдельные группы.

В июне 2026 года правительство также изменило правила для ветеранов и семей погибших защитников и защитниц: государство компенсирует процентную ставку до уровня 3% в течение первых 10 лет кредитования, а в дальнейшем предусмотрена компенсация до 6%.

В то же время важно учитывать, что по программе нельзя приобрести любую недвижимость. Требования зависят от категории заемщика, региона и возраста дома. Для части участников доступно жилье в строящихся домах или относительно новая недвижимость, тогда как для ВПЛ предусмотрены отдельные возможности в отношении жилья более старого возраста.

Заявка на участие в программе подается через "Дию". После этого кандидат получает предложения от банков-участников, выбирает финансовое учреждение и проходит проверку платежеспособности и документов. Окончательное решение о предоставлении кредита принимает банк.

Таким образом, с 1 октября 2026 года программа "Е-Оселя" остается доступной для определенных категорий украинцев в соответствии с действующими правилами. Отдельной новой волны доступа к программе именно с этой даты пока не предусмотрено: право на ипотеку определяется категорией заявителя, его имущественным положением, платежеспособностью и соответствием требованиям к жилью.

За почти четыре года работы программы украинские семьи уже получили более 28 тысяч кредитов на общую сумму 50 миллиардов гривен, сообщило Минэкономики 1 сентября 2026 года. Больше всего кредитов получили военнослужащие и представители сектора безопасности, а также молодежь, ветераны, внутренне перемещенные лица, медики, педагоги и ученые.