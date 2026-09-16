Каким требованиям должно соответствовать жилье для программы "Е-Осели"

В рамках программы можно приобрести квартиру в многоквартирном доме, частный жилой дом или имущественные права на квартиру в строящемся объекте, как указано на сайте "Укрфинжитла".

Таунхаус также может подойти, если он юридически оформлен как блочный индивидуальный жилой дом и соответствует остальным условиям программы.

Отдельное требование касается возраста недвижимости. Для военных и сотрудников силовых структур, медиков, педагогов, ученых и ветеранов в большинстве регионов дом должен быть введен в эксплуатацию не ранее чем за 3 года до заключения ипотечного договора. В Черниговской, Сумской, Харьковской, Запорожской и Херсонской областях для этих категорий разрешено жилье возрастом до 20 лет.

Для ВПЛ действует другое правило – они могут приобретать жилье возрастом до 20 лет во всех регионах, где действует программа. Для остальных категорий заемщиков жилье также должно быть не старше 3 лет. Возраст рассчитывается от даты ввода дома в эксплуатацию до момента заключения ипотечного договора.

Жилье должно быть расположено в Украине, но не на временно оккупированной территории или в зоне активных боевых действий. Недвижимость также должна быть надлежащим образом зарегистрирована, без арестов и обременений.

В рамках программы нельзя приобрести дачный или садовый дом, жилье для временного проживания, а также квартиру в доме, являющемся памятником архитектуры, или частный дом с таким статусом.

Если покупатель выбирает частный дом, земельный участок под ним должен относиться к землям жилой и общественной застройки. Если приобретаются имущественные права на квартиру в строящемся доме, объект должен быть аккредитован банком-партнером.

Какая площадь квартиры или дома подходит для программы "Е-Оселю"

Для квартир действуют следующие нормы площади:

для одного человека – до 52,5 квадратных метра;

для семьи из двух или трех человек – до 73,5 квадратных метра;

на каждого следующего члена семьи добавляется еще 21 квадратный метр;

максимальная площадь квартиры – 115,5 квадратных метра.

Для частных домов нормы выше:

для одного человека – до 62,5 квадратных метров;

для семьи из двух или трех человек – до 83,5 квадратных метров;

на каждого следующего члена семьи добавляется еще 21 квадратный метр;

максимальная площадь дома – 125,5 квадратных метра.

Для жилья возрастом до 3 лет или имущественных прав нормативную площадь можно превысить максимум на 10%. Эту разницу покупатель оплачивает за свой счет. Если жилье старше 3 лет, купить квартиру больше нормы нельзя.

Напомним, что с 1 октября 2026 года программа "еОселя" продолжит работать по действующим правилам. Ставка 3% доступна определенным льготным категориям, а 7% – ВПЛ и другим гражданам, соответствующим условиям программы.