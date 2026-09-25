Купили квартиру, а в ній зареєстровані інші люди: що робити новому власнику

Продати квартиру можна, навіть якщо в ній залишаються зареєстровані мешканці. Однак покупцеві варто заздалегідь з'ясувати, які проблеми можуть виникнути після придбання такого житла.

Чи можна продати квартиру із зареєстрованими мешканцями

Реєстрація місця проживання не дає людині права власності на нерухомість. Тому власник може укласти договір купівлі-продажу, навіть якщо у квартирі зареєстровані інші люди. Знімати їх із реєстрації перед продажем необов'язково, зазначається у Цивільному кодексі.

Після придбання квартири новий власник може самостійно звернутися до ЦНАПу, щоб зняти попередніх мешканців із реєстрації. Згода та особиста присутність повнолітніх осіб, які не є співвласниками житла, зазвичай не потрібні. Для цього необхідно надати паспорт і документ, що підтверджує право власності.

Зверніть увагу, що спрощена процедура має винятки. Вона не поширюється на неповнолітніх дітей і співвласників квартири. У таких випадках зняття з реєстрації потребує окремої процедури або звернення до суду. Тому покупцеві варто перевірити, хто зареєстрований у житлі та які права мають ці люди.

Якщо власник перебуває за кордоном, він може зняти мешканців із реєстрації через представника. Для цього потрібно оформити довіреність в українському консульстві або в іноземного нотаріуса. У документі слід прямо передбачити право представника подавати відповідні заяви до ЦНАПу.

Нагадаємо, людина може бути зареєстрована у квартирі багато років, але це не робить її власником або співвласником житла. Водночас право користуватися квартирою може виникати окремо від права власності.