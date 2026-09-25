Чи можна продати квартиру із зареєстрованими мешканцями

Реєстрація місця проживання не дає людині права власності на нерухомість. Тому власник може укласти договір купівлі-продажу, навіть якщо у квартирі зареєстровані інші люди. Знімати їх із реєстрації перед продажем необов'язково, зазначається у Цивільному кодексі.

Після придбання квартири новий власник може самостійно звернутися до ЦНАПу, щоб зняти попередніх мешканців із реєстрації. Згода та особиста присутність повнолітніх осіб, які не є співвласниками житла, зазвичай не потрібні. Для цього необхідно надати паспорт і документ, що підтверджує право власності.

Зверніть увагу, що спрощена процедура має винятки. Вона не поширюється на неповнолітніх дітей і співвласників квартири. У таких випадках зняття з реєстрації потребує окремої процедури або звернення до суду. Тому покупцеві варто перевірити, хто зареєстрований у житлі та які права мають ці люди.

Якщо власник перебуває за кордоном, він може зняти мешканців із реєстрації через представника. Для цього потрібно оформити довіреність в українському консульстві або в іноземного нотаріуса. У документі слід прямо передбачити право представника подавати відповідні заяви до ЦНАПу.

Нагадаємо, людина може бути зареєстрована у квартирі багато років, але це не робить її власником або співвласником житла. Водночас право користуватися квартирою може виникати окремо від права власності.