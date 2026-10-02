Не кожне житло можна зареєструвати через "Дію": коли можуть відмовити

Зареєструвати право власності на житло через "Дію" можна повністю онлайн, але послуга доступна не для кожної нерухомості. До того ж після відправлення заяви виправити дані чи самостійно додати важливі документи вже не вийде.

Хто може зареєструвати житло через "Дію"

Через "Дію" можна подати заяву на державну реєстрацію права власності на нерухомість, крім земельних ділянок, пише Управління державної реєстрації КМУ МЮУ.

Скористатися послугою можна, якщо право власності було оформлене до 1 січня 2013 року, а сама нерухомість до цього часу вже мала первинну паперову реєстрацію.

Подати заяву онлайн може лише власник нерухомості. Представник за довіреністю скористатися цією послугою не зможе. Також вона недоступна для об'єктів, розташованих в АР Крим, Донецькій та Луганській областях.

До заяви можна додати скани або фотокопії паперових оригіналів документів. Електронні копії заявник підписує кваліфікованим електронним підписом. За відповідність цих копій оригіналам відповідає сам заявник.

Зверніть увагу! Зазвичай заяву розглядають до 5 робочих днів. Якщо потрібних відомостей немає в електронних реєстрах, державний реєстратор надсилає запит до БТІ, яке раніше видало паперові документи. У такому разі розгляд може тривати до 35 робочих днів.

Чому в реєстрації права власності можуть відмовити

Відмову можна отримати, якщо нерухомість не відповідає умовам онлайн-реєстрації. Зокрема, через "Дію" не вдасться зареєструвати об'єкт, який до 2013 року не мав первинної паперової реєстрації.

Якщо необхідної інформації немає в електронних реєстрах, її мають підтвердити через БТІ. На окремих територіях архіви могли бути знищені або розкрадені через бойові дії чи окупацію, а доступ до них – ускладнений. Через це реєстратор може не отримати дані, потрібні для оформлення права власності.

Документи, які додають до заяви, мають бути чіткими й повними. Розмитий скан, обрізаний текст або реквізити, а також пошкоджені сторінки можуть не дозволити реєстратору встановити дані про власника чи сам об'єкт нерухомості. Тоді провести державну реєстрацію не вдасться.

Нагадаємо, навіть після оформлення права власності реєстрацію квартири можуть скасувати через порушення з боку реєстратора або недійсність договору, за яким людина отримала житло.