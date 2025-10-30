Нова столиця Індонезії: чому проєкт за 2 мільярди може стати містом-привидом

Проєкт будівництва нової столиці Індонезії опинився під загрозою. Місто Нусантара, яке було задумане як символ національного відродження та екологічного прогресу, може стати "містом-привидом".

Скорочене фінансування, відтік інвесторів і розчарування місцевих жителів поставили під сумнів майбутнє мегапроєкту, пише 24 Канал з посиланням на The Guardian.

Що відбувається з новою столицею Індонезії?

Нусантара, що мала стати символом модернізації та екологічного прогресу, нині майже порожнє. Попри масштабні плани, більшість її бульварів залишаються безлюдними, а футуристичні будівлі – майже порожні.

Через три роки після початку будівництва проєкту, який мав замінити перенаселене та забруднене місто Джакарта, ентузіазм раптово згас.

Новий глава держави скоротив фінансування більш ніж удвічі, з 2 мільярдів до 700 мільйонів фунтів стерлінгів. На 2026 рік уряд передбачив лише 300 мільйонів. Приватні інвестиції також скоротилися майже удвічі.

Важливо! Попри те, що зведено багатоповерхівки, адміністративні будівлі, дороги, лікарні, водопровідні системи та аеропорт, більша частина території все ще нагадує будмайданчик. Експерт з конституційного права вважає, що Нусантара вже є містом-привидом.

Мешканці нової столиці також помітили занепад. Прибуток від малого та середнього бізнесу скоротився вдвічі. Проблеми торкнулися й місцевих жителів. Після будівництва водоочисної станції почалися повені, кількість врожаю зменшилась, а вода з річки стала непридатною для використання.

Президентський палац у Нусантарі / Фото The Guardian

Екологи наголошують, що за останні два роки через інфраструктурні проєкти вирубано понад 2000 гектарів мангрових лісів.

Уряд заявляє, що Нусантара залишається "зеленим містом", адже лише 25% із 252 тисяч гектарів буде забудовано.

Що планувалося раніше?

Ідея створити нову столицю Індонезії виникла у 2019 році, коли президент Джоко Відодо оголосив про план перенести адміністративний центр країни з Джакарти у нове екологічне місто посеред тропічних лісів на острові Калімантан.

Важливо! Причиною стала екологічна криза в Джакарті. Через неконтрольоване викачування ґрунтових вод місто поступово опускається під рівень моря. До того ж густонаселеність, транспортні затори та хронічне забруднення повітря зробили його майже непридатним для життя.

Нусантара мала стати "столицею майбутнього" – символом інновацій, сталого розвитку й екологічного балансу. Проєкт отримав гучну підтримку на міжнародній арені та мав стати головною спадщиною президента Відодо. Будівництво почалося у 2022 році, а перший етап планували завершити до 2024, повідомляє BBC News.

Сотні компаній інвестували у будівництво, а навколо міста виникли нові готелі й торгівельні центри. Місцеві жителі говорили про "нову еру можливостей".

