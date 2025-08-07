Бред Пітт став власником нового маєтку в Лос-Анджелесі. Голлівудський актор виклав за будинок 12 мільйонів доларів.

Чим особливий новий особняк актора та хто продав йому нерухомість, 24 Канал розповідає з посиланням на The Wall Street Journal.

У кого Бред Пітт купив новий дім та які там умови?

Бред Пітт став власником маєтку за 12 мільйонів доларів. Перед актором у цьому будинку жив гітарист рок-гурту The Killers Дейв Кюнінг.

Нова оселя розташована в районі Голлівудських пагорбів і виконана в іспанському архітектурному стилі. У будинку є шість спалень, на подвір'ї розташований басейн та невеликий город. Родина Кюнінга придбала цю нерухомість у 2021 році за 9,6 мільйона доларів.

Це вже другий будинок у Лос-Анджелесі, який Пітт придбав за останні два роки. Актор також купив сучасний дім середини століття в сусідньому Лос-Фелізі за 5,5 мільйона доларів у 2023 році. Однак його нещодавно пограбували.



Бред Пітт купив новий маєток у Лос-Анджелесі / Фото Tyler Hogan

Що відомо про пограбування іншого маєтку Пітта?

Раніше ЗМІ писати про пограбування іншого будинку Пітта в Лос-Анджелесі. У червні 2025 року троє невідомих осіб проникли на територію помешкання, перелізши через паркан. На момент інциденту актора вдома не було. Зловмисники викрали особисті речі, однак точний перелік вкраденого та сума збитків не розголошуються.

Цей старий будинок актора, що має три спальні, розташований неподалік парку Гріффіт, біля всесвітньо відомого напису Hollywood на пагорбі.