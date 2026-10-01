Комісія не приїжджає обстежувати пошкоджене житло: що робити власнику

Комісія має зафіксувати пошкодження житла, але обстеження не завжди проводять одразу. Якщо воно затягується, власнику варто не чекати, а письмово звернутися до відповідального органу та зафіксувати свою вимогу.

Що робити, якщо комісія не приїжджає обстежувати житло

Обстеження пошкодженого житла організовує місцева влада або військова адміністрація. Якщо власник ще не подавав інформаційне повідомлення про пошкоджене чи знищене майно, насамперед потрібно подати його, пише Юридичний порадник для ВПО.

Якщо повідомлення вже подали, але комісія не приїжджає, варто звернутися до органу, який відповідає за обстеження. У заяві можна попросити пояснити причину затримки та повідомити, коли саме планують оглянути житло.

Якщо людина вже подала заяву на компенсацію, додатково варто перевірити її статус у "Дії". Заяву на компенсацію мають розглянути протягом 30 календарних днів від дня її подання.

Важливо! Не варто поспішати з ремонтом до фіксації пошкоджень. Після заміни вікон, ремонту даху чи стін частину руйнувань буде складніше підтвердити, тому фото та відео краще зробити заздалегідь.

Для знищеного житла в районах, де тривають або можуть відбуватися бойові дії, у деяких випадках передбачене дистанційне обстеження. Пошкодження в такому разі підтверджують фото, відео та іншими матеріалами.

Що написати у зверненні та які документи додати

У зверненні потрібно вказати адресу житла, коротко описати ситуацію та попросити провести обстеження. Також можна попросити повідомити строки огляду або письмово пояснити, чому його поки не можуть провести.

До заяви за можливості варто додати документи на житло, фото та відео пошкоджень, а також копії попередніх звернень і відповідей. Підтвердження подання заяви краще зберегти – це може бути вхідний номер, поштове повідомлення або електронна відповідь.

Якщо звернення залишають без реакції, власник може подати скаргу до органу, який створив комісію. Після обстеження мають скласти акт, а інформацію про пошкодження внести до Реєстру пошкодженого та знищеного майна.

Нагадаємо, власники пошкодженого через війну житла можуть не платити податок на нерухомість, якщо об'єкт потребує капітального ремонту, реконструкції або відновлення. Водночас для звільнення від податку інформація про пошкодження має бути внесена до Реєстру пошкодженого та знищеного майна.