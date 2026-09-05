За яке пошкоджене житло податок не нараховують

Податок не потрібно сплачувати за житлові та нежитлові об'єкти, які після пошкодження потребують капітального ремонту, реконструкції або реставрації, повідомили у Державній податковій службі.

Не платити податок можуть власники нерухомості ІІ та ІІІ категорій пошкодження. До ІІ категорії належать об'єкти, пошкоджені орієнтовно на 41 – 80%. Для їх відновлення потрібен капітальний ремонт або реконструкція, а на час таких робіт користуватися об'єктом не можна.

До ІІІ категорії відносять нерухомість із пошкодженнями на 81 – 100%. Такі об'єкти непридатні для використання та потребують демонтажу. Пошкоджену нерухомість ще можна відновити. Знищений об'єкт відбудувати вже неможливо або це економічно недоцільно.

Коли починає діяти звільнення від податку

Без інформації в Реєстрі пошкодженого та знищеного майна автоматичного звільнення від податку не буде.

Податок не нараховують з першого числа місяця, коли дані про пошкодження внесли до Реєстру. Звільнення діє до першого числа місяця, наступного після того, як об'єкт відновили та визнали придатним для проживання або використання.

Після ремонту власник знову має сплачувати податок. Тому важливо не лише зафіксувати пошкодження, а й переконатися, що відповідна інформація є в Реєстрі.

Чи треба платити за житло з незначними пошкодженнями

Якщо квартира чи будинок мають незначні пошкодження, залишаються придатними для проживання та потребують лише поточного ремонту, автоматичного звільнення від податку немає.

До цієї групи належать об'єкти І категорії, де обсяг пошкоджень орієнтовно не перевищує 40%.

У такому разі рішення може ухвалити місцева влада. Вона має право зменшити ставку податку або повністю звільнити власника від сплати. Це можуть зробити місцеві ради, військові або військово-цивільні адміністрації.

Власникам такого житла варто перевірити рішення своєї громади або військової адміністрації. Саме рішення місцевої влади визначає, чи потрібно буде сплачувати податок за пошкоджену нерухомість.

Нагадаємо, у 2026 році податок на нерухомість нараховують лише за площу понад пільговий ліміт. Для квартир він становить 60 квадратних метрів, для будинків – 120, а якщо у власності є і квартира, і будинок – 180 квадратних метрів.