Ринок оренди в Польщі лихоманить: російська пропаганда відлякує студентів і знижує ціни

Вересень зазвичай є найактивнішим періодом на ринку оренди житла в Польщі: студенти шукають помешкання, а власники підвищують ціни. Та цього року ситуація протилежна – у багатьох великих містах кількість нових оголошень значно перевищує попит. За таких умов підстав для зростання цін немає.

Деталі про ситуацію на ринку оренди нерухомості в Польщі та її причини 24 Канал розповідає з посиланням на портал GetHome.pl.

Що відбувається з орендою житла у Польщі?

У вересні 2025 року у Польщі в оренду здали на 10% менше квартир, ніж торік. За словами експерта Марека Вельго, власники зазвичай розраховують на студентів, однак цього року попиту виявилося менше. Через це ціни залишилися на серпневому рівні або навіть знизилися.

У вересні на ринку з'явилися 62 тисячі нових оголошень, що на 6% більше, ніж у серпні. При цьому 57,5 тисячі квартир були здані в оренду, тож загальна кількість доступних помешкань зросла з 76,5 тисячі до 81. Найпомітніше збільшення пропозиції зафіксували у Гданську (на 22%), Кракові та Лодзі (на 10%), Варшаві й Вроцлаві (на 9%), Познані (на 6%) та Катовіце (на 4%).

Попри те, що вересень став найактивнішим місяцем 2025 року, показники все ж нижчі за торішні. Експерти зазначають, що гірша ситуація була лише у 2022 році, коли ринок виснажив наплив біженців з України.

Як експерти пояснюють цю ситуацію?

За словами Марека Вельго, однією з причин спаду на ринку оренди стало зменшення кількості іноземних студентів. Гібридна війна Росії проти Польщі, посилення візових правил та обмеження на вступ до вишів відбивають у молоді бажання навчатися в країні.



Ринок оренди в Польщі пішов на спад / Фото Pexels

Експерт зазначає, що російська пропаганда активно поширює меседжі про "неминучу війну", через що Польщу сприймають як небезпечну. До того ж антимігрантська риторика посилює ворожість до іноземців, особливо з України, змушуючи їх обирати інші держави для навчання.

Як пише SPRAVDI, польсько-українські відносини переживають погіршення, значною мірою через вплив російської пропаганди. За словами історика Лукаша Адамського, негативні настрої серед частини поляків формуються через втому від війни й міграції, російську дезінформацію та невирішені історичні питання. Водночас більшість поляків і далі ставляться до України нейтрально або позитивно.

На цьому тлі орендні ціни залишилися стабільними в містах:

Варшаві – приблизно 4,5 тисячі злотих (51,8 тисячі гривень);

Кракові – 3,1 тисячі злотих (35,7 тисячі гривень);

Вроцлаві – 2,9 тисячі злотих (33,4 тисячі гривень);

Познані – 2,6 тисячі злотих (29,9 тисячі гривень);

Катовіце – 2,1 тисячі злотих (24,2 тисячі гривень).

У Лодзі середня вартість знизилася на 9% (до 2 тисяч злотих), а в Гданську – на 3% (до 3,2 тисячі злотих). У Кракові, Вроцлаві та Познані квартири вже дешевші, ніж торік, причому реальні ціни угод можуть бути ще нижчими за заявлені.

Які змінилися ціни на купівлю житла в Польщі?

У вересні 2025 року в більшості великих міст Польщі зафіксували зниження цін на новобудови, хоча є і винятки. Найдорожчі квартири, як і раніше, у столиці.

Вартість житла зменшилася в Лодзі, Кракові, Познані, Гданську, Сопоті, Гдині та Катовіце. Натомість у Варшаві та Вроцлаві ціни зросли.