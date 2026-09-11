Подобову оренду квартир у Польщі зможуть забороняти сусіди: коли почнуть діяти нові правила

У Польщі мешканці будинків отримають більше впливу на короткострокову оренду квартир. Зміни можуть торкнутися й туристів, адже в окремих будинках і районах житла для оренди може поменшати.

Коли сусіди зможуть заборонити короткострокову оренду в Польщі

Нові правила мають набути чинності 1 січня 2028 року. Після цього житлові громади та кооперативи зможуть вирішувати, чи дозволяти короткострокову оренду квартир у конкретних будинках, пише InPoland.

У кооперативах для запровадження заборони знадобиться понад 50% голосів членів. Якщо рішення ухвалять, власник квартири матиме шість місяців, щоб припинити здавати її на короткий термін.

Більше повноважень матиме й місцева влада. Муніципальна рада зможе визначати території, де короткострокову оренду обмежать або повністю заборонять. Такі правила можуть стосуватися не всієї громади, а лише окремого району, конкретних об'єктів нерухомості або певного періоду.

У липневій версії змін такого права для муніципалітетів не було. Тепер місцевій владі планують дати можливість визначати такі зони.

Що загрожуватиме за порушення нових правил оренди

Мешканці також отримають більше можливостей реагувати на проблеми, пов'язані з подобовою орендою. Вимагати перевірки квартири зможуть як люди, які живуть у тому самому будинку, так і мешканці сусіднього будинку.

Суворіші наслідки будуть у разі порушень громадської безпеки або порядку. Якщо протягом шести місяців зафіксують три такі випадки, місцева влада буде зобов'язана виключити житло з реєстру надання орендних послуг.

Однією з причин змін стали скарги мешканців будинків, де квартири регулярно здають туристам. Найчастіше йдеться про шум, порушення нічного спокою та постійну зміну гостей.

Нагадаємо, Євросоюз готує нові правила для короткострокової оренди житла. Вони мають чіткіше визначити, коли міста та регіони зможуть обмежувати здачу квартир туристам, зокрема через сервіси Airbnb і Booking.