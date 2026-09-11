Когда соседи смогут запретить краткосрочную аренду в Польше

Новые правила должны вступить в силу 1 января 2028 года. После этого жилищные сообщества и кооперативы смогут решать, разрешать ли краткосрочную аренду квартир в конкретных домах, пишет InPoland.

В кооперативах для введения запрета потребуется более 50% голосов членов. Если решение будет принято, у владельца квартиры будет шесть месяцев, чтобы прекратить сдавать ее на короткий срок.

Больше полномочий получат и местные власти. Муниципальная Рада сможет определять территории, где краткосрочную аренду ограничат или полностью запретят. Такие правила могут касаться не всей общины, а лишь отдельного района, конкретных объектов недвижимости или определенного периода.

В июльской версии поправок такого права у муниципалитетов не было. Теперь местным властям планируют предоставить возможность определять такие зоны.

Что грозит за нарушение новых правил аренды

Жители также получат больше возможностей реагировать на проблемы, связанные с посуточной арендой. Требовать проверки квартиры смогут как люди, проживающие в том же доме, так и жители соседнего дома.

Более строгие меры будут применяться в случае нарушений общественной безопасности или порядка. Если в течение шести месяцев будет зафиксировано три таких случая, местные власти будут обязаны исключить жилье из реестра предоставления арендных услуг.

Одной из причин изменений стали жалобы жильцов домов, где квартиры регулярно сдают туристам. Чаще всего речь идет о шуме, нарушении ночного покоя и постоянной смене гостей.

Напомним, Евросоюз готовит новые правила для краткосрочной аренды жилья. Они должны более четко определить, когда города и регионы смогут ограничивать сдачу квартир туристам, в частности через сервисы Airbnb и Booking.