Ринок довгострокової оренди в Україні за літо: як змінилися ціни, попит та пропозиція

Аналітики компанії "OLX Нерухомість" вивчили зміни на українському ринку довгострокової оренди однокімнатних квартир у травні та серпні 2026 року. Найактивніше попит на житло зростав у західних регіонах країни.

Стрімке зростання попиту на Заході

Аналітики компанії "OLX Нерухомість" вивчили зміни на українському ринку довгострокової оренди однокімнатних квартир у травні та серпні 2026 року, повідомляє 24 Канал. Найактивніше попит на житло зростав у західних регіонах країни. Водночас у більшості областей зафіксовано підвищення медіанної вартості, хоча на сході та півдні пропозиція житла збільшувалася.

Для визначення актуальних тенденцій фахівці проаналізували кількість оголошень, відгуків на одну пропозицію та медіанну вартість однокімнатних квартир. За даними фахівців платформи, за літній період показники зацікавленості житлом найсуттєвіше зросли у західній частині країни. В Івано-Франківській області кількість відгуків на одне оголошення зросла з 11,7 у травні до 55,2 у серпні, що становить 372% приросту.

Дані щодо попиту в інших областях України:

Хмельницька область: 52,5 відгуків у серпні та 14,2 у травні (+270%);

Рівненська область: 37,2 відгуків у серпні та 10,5 у травні (+254%);

Львівська область: 38,4 відгуків у серпні та 11,2 у травні (+243%);

Тернопільська область: 44,6 відгуків у серпні та 13,9 у травні (+221%);

Чернівецька область: 59,7 відгуків у серпні та 18,8 у травні (+218%);

Вінницька область: 31,2 відгуків у серпні та 9,9 у травні (+215%);

Волинська область: 50 відгуків у серпні та 16,6 у травні (+201%);

Динаміка пропозиції на ринку житла

Обсяг доступних оголошень про оренду однокімнатних квартир збільшився у східних та південних регіонах. У Запорізькій області пропозиція зросла на 75% (з 569 оголошень у травні до 994 у серпні), у Сумській – на 73% (з 372 до 645), а в Одеській – на 10% (з 5 086 до 5 583).

Зауважте! У більшості інших областей кількість доступного житла зменшилася. Найпомітніше скорочення варіантів зафіксували у Рівненській області – на 43% (з 975 до 559) та Хмельницькій – на 38% (з 1 041 до 648). Крім того, пропозиція впала у Миколаївській області на 35% (з 764 до 499), Дніпропетровській – на 32% (з 3 417 до 2 316), Тернопільській – на 32% (з 409 до 280) та Київській – на 27% (з 4 484 до 3 280).

Як змінилася медіанна вартість

Загалом у літній сезон цінники на довгострокову оренду рухалися вгору, хоча спостерігалися й винятки. Найбільше зростання медіанної ціни виявили у восьми регіонах:

Вінницька область: 16 000 гривень у серпні проти 13 000 гривень у травні (+23%);

Харківська область: 7 999 гривень у серпні проти 6 500 гривень у травні (+23%);

Черкаська область: 12 000 гривень у серпні проти 10 000 гривень у травні (+20%);

Чернівецька область: 15 591 гривня у серпні проти 13 270 гривень у травні (+17%);

Одеська область: 12 000 гривень у серпні проти 10 350 гривень у травні (+16%);

Львівська область: 22 375 гривень у серпні проти 19 521 гривні у травні (+15%);

Тернопільська область: 15 000 гривень у серпні проти 13 188 гривень у травні (+14%);

Закарпатська область: 24 568 гривень у серпні проти 21 902 гривень у травні (+12%);

Зниження медіанної вартості зафіксовано в Запорізькій області – з 8 000 гривень у травні до 7 000 гривень у серпні (-13%), а також у Сумській області – з 6 500 гривень у травні до 6 000 гривень у серпні (-8%).

До речі, нещодавно ми писали, що приватні будинки в Україні суттєво відрізняються за ціною залежно від регіону, а за останній рік у багатьох областях ціни зросли. Найдорожчим залишається Київ, де середня вартість такого житла сягає 280 тисяч доларів.