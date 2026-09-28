Скільки коштує приватний будинок у різних регіонах України

За даними дослідження DIM.RIA, найдорожчі приватні будинки – у Києві. Середня вартість будинку становить 280 тисяч доларів, а квадратного метра – 1 389 доларів. За рік ціни у столиці зросли на 27%.

У передмісті Києва та Київській області середня вартість будинку становить 150 тисяч доларів. Водночас квадратний метр у передмісті оцінюють у 1 143 долари, а в області – у 993 долари.

Серед інших регіонів ціни такі:

Закарпатська область – 136 тисяч доларів;

Львівська область – 119 тисяч доларів;

Івано-Франківська область – 110 тисяч доларів;

Одеська область – 105 тисяч доларів;

Рівненська область – 90 тисяч доларів;

Тернопільська область – 88 тисяч доларів.

Найдешевші приватні будинки – на Чернігівщині. Середня вартість становить 18 тисяч доларів, а квадратного метра – 247 доларів. У Черкаській області будинок коштує в середньому 29,5 тисячі доларів, у Сумській – 32 тисячі.

Ціни за рік зростали не всюди. У Чернівецькій області вони знизилися на 6%, у Кіровоградській – на 21%, у Миколаївській – на 1%, у Сумській – на 16%, а в Черкаській – на 13%. У Харківській та Дніпропетровській областях середня вартість не змінилася.

Як змінилися попит і пропозиція на приватні будинки в Україні

Найбільше за рік зросла кількість оголошень про продаж будинків у Києві – на 628%. У Київській області пропозиція збільшилася на 121%, у Сумській – на 63%, у Херсонській – на 50%.

Водночас у Кіровоградській області кількість пропозицій скоротилася на 31%, у Житомирській – на 23%, у Черкаській – на 20%, в Івано-Франківській – на 12%, а в Чернівецькій – на 11%.

Попит у Києві за рік не змінився, тоді як у Київській області він зріс на 13%. Найбільше попит зріс у Полтавській області – на 30%. У Запорізькій області попит зріс на 23%, у Хмельницькій – на 20%, у Чернівецькій – на 17%, у Закарпатській – на 15%, у Львівській – на 14%.

Найбільше попит скоротився у Херсонській області – на 51%. У Сумській області попит скоротився на 20%, а в Одеській – на 13%.

Нагадаємо, найдорожчі однокімнатні квартири в Україні продають в Ужгороді – медіанна ціна сягає 78,3 тисячі доларів. Найдоступніші – у Херсоні, де таке житло коштує близько 12 тисяч доларів.