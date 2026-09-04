Ціни на оренду в Одесі зросли: який район став найдорожчим

За однокімнатну квартиру в одному районі Одеси доводиться платити більше, ніж за двокімнатну в іншому. Попри подорожчання оренди майже в усіх сегментах, різниця між цінами в різних частинах міста залишається суттєвою.

Скільки коштує оренда житла в Одесі

У серпні 2026 року середня місячна оренда однокімнатної квартири в Одесі становила 15,3 тисячі гривень – на 11% більше, ніж роком раніше, повідомляє маркетплейс Dim.ria.

Двокімнатна квартира коштувала 19,7 тисячі гривень на місяць, хоча за рік таке житло подорожчало лише на 1%. За трикімнатне житло в середньому довелося би заплатити 33,6 тисячі гривень, що на 9% більше, ніж у серпні 2025 року. Оренда приватного будинку зросла в ціні на 12% і сягнула 78 тисяч гривень на місяць.

Найдорожчим залишається Приморський район. Однокімнатну квартиру тут здавали в середньому за 18,4 тисячі гривень на місяць, двокімнатну – за 25,4 тисячі, а трикімнатну – за 39,4 тисячі гривень.

Серед мікрорайонів найвищі ціни зафіксували в Аркадії, де оренда однокімнатної квартири коштувала 26,1 тисячі гривень. На Великому Фонтані за таке житло просили в середньому 18,2 тисячі гривень, а в центрі міста – 15,1 тисячі. В інших районах Одеси оренда коштувала в 1,5 – 2 рази менше. Найбільше за рік ціни зросли в Хаджибейському районі – на 38 – 78% залежно від типу квартири.

Яке житло пропонують і шукають орендарі

У серпні 2026 року понад половина усіх оголошень про довгострокову оренду припала на Приморський район. За рік кількість пропозицій у цій частині міста зросла на 48%. Найпомітніше пропозиція збільшилася в Аркадії – на 59%, у Містечку Котовського – на 48%, а на Слобідці – на 41%.

Основу пропозиції становили однокімнатні та двокімнатні квартири. На них припадало 54% і 31% оголошень відповідно. Схожою була й структура попиту: однокімнатне житло цікавило 47% орендарів, а двокімнатне – 44%. Будинки й таунхауси шукали значно рідше – на них припало лише 2% попиту.

Нагадаємо, конкуренція за довгострокове житло відчутна у багатьох регіонах України. Зокрема, у деяких областях на одне оголошення може припадати понад 30 відгуків від потенційних орендарів.