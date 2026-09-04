Сколько стоит аренда жилья в Одессе

В августе 2026 года средняя месячная аренда однокомнатной квартиры в Одессе составляла 15,3 тысячи гривен – на 11% больше, чем годом ранее, сообщает маркетплейс Dim.ria.

Двухкомнатная квартира обходилась в 19,7 тысячи гривен в месяц, хотя за год такое жилье подорожало лишь на 1%. За трехкомнатную квартиру в среднем просили 33,6 тысячи гривен – на 9% больше, чем в августе 2025 года. Аренда частного дома подорожала на 12% и достигла 78 тысяч гривен в месяц.

Самым дорогим остается Приморский район. Однокомнатную квартиру здесь сдавали в среднем за 18,4 тысячи гривен в месяц, двухкомнатную – за 25,4 тысячи, а трехкомнатную – за 39,4 тысячи гривен.

Среди микрорайонов самые высокие цены зафиксировали в Аркадии, где аренда однокомнатной квартиры стоила 26,1 тысячи гривен. На Большом Фонтане за такое жилье просили в среднем 18,2 тысячи гривен, а в центре города – 15,1 тысячи. В других районах Одессы аренда обходилась в 1,5–2 раза дешевле. Больше всего за год цены выросли в Хаджибейском районе – на 38–78 % в зависимости от типа квартиры.

Какое жилье предлагают и ищут арендаторы

В августе 2026 года 53% всех объявлений о долгосрочной аренде приходилось на Приморский район. За год количество предложений в этой части города выросло на 48%. Наиболее заметно количество объявлений увеличилось в Аркадии – на 59%, в Городе Котовского – на 48%, а в Слободке – на 41%.

Основу предложения составляли однокомнатные и двухкомнатные квартиры. На них приходилось 54% и 31% объявлений соответственно. Аналогичной была и структура спроса: однокомнатное жилье интересовало 47% арендаторов, а двухкомнатное – 44%. Дома и таунхаусы искали значительно реже – на них пришлось лишь 2% спроса.

Напомним, конкуренция за долгосрочное жилье ощутима во многих регионах Украины. В частности, в некоторых областях на одно объявление может приходиться более 30 откликов от потенциальных арендаторов.