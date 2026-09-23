У горах, де сніг сягає майже 4 метрів: як будинок із 700 старих шин зберігає тепло

У горах Колорадо пара збудувала будинок із 700 старих автомобільних шин. Навіть узимку температура всередині може сягати +27 градусів, хоча житло розташоване на висоті понад 3400 метрів.

Як будинок зі старих шин зберігає тепло взимку

Зак Шехтер та Еліз Шиффман розпочали будівництво влітку 2020 року неподалік покинутого міста Сент-Елмо в американському штаті Колорадо, пише Blic.

Для будинку площею 65 квадратних метрів вони використали 700 старих автомобільних шин, а каркас даху виготовили з місцевої ялини.

Дім звели за концепцією Earthship, яку в 1970-х роках розробив американський архітектор Майкл Рейнольдс. Вона передбачає використання перероблених матеріалів та автономних систем. Частину будівлі заглибили в землю, завдяки чому вона краще утримує тепло навіть у сильні морози.

Зими в цій частині Колорадо суворі, а сніговий покрив може сягати 2,4–3,7 метра. Проте сніг додатково захищає будинок від холоду. Для опалення власники встановили дров'яну піч, а з південного боку облаштували теплицю, яка отримує сонячне тепло та допомагає обігрівати приміщення.

Будинок зі старих шин зберігає тепло взимку / Скриншот з каналу FLORB

Як власники забезпечили будинок водою та електрикою

Електроенергію будинок отримує від шести сонячних панелей, встановлених на даху. Їх підключили до акумуляторів, які накопичують вироблену енергію. На випадок тривалих снігових буревіїв власники також придбали невеликий генератор.

Для водопостачання пара облаштувала два підземні резервуари загальною місткістю 9000 літрів – у них збирають дощову й талу воду. Коли опадів недостатньо, власники вручну додають сніг або використовують спеціальну систему для його танення на даху.

Використану воду також не витрачають даремно. Після душу, умивальників і пральної машини вона проходить очищення та йде до теплиці, де автоматично поливає рослини. Для природної фільтрації води з душу використовують шар гравію.

Інтер'єр будинку / Скриншот з каналу FLORB

Усередині будинку встановили дерев'яні кухонні меблі ручної роботи, а одну з перегородок виклали з тисяч скляних пляшок, закріплених будівельним розчином. Вони пропускають світло та створюють незвичайний ефект. Замість сушильної машини власники використовують теплицю, де взимку сушать одяг, а влітку розвішують його надворі.

Нагадаємо, у Норвегії будинки також зберігають тепло навіть у сильні морози завдяки якісному утепленню та герметичності. Важливу роль відіграє вентиляція з рекуперацією, яка забезпечує приплив свіжого повітря без значних втрат тепла.