Как дом из старых шин сохраняет тепло зимой

Зак Шехтер и Элиз Шиффман начали строительство летом 2020 года недалеко от заброшенного города Сент-Элмо в американском штате Колорадо, пишет Blic.

Для дома площадью 65 квадратных метров они использовали 700 старых автомобильных шин, а каркас крыши изготовили из местной ели.

Дом построен по концепции Earthship, разработанной в 1970-х годах американским архитектором Майклом Рейнольдсом. Она предусматривает использование переработанных материалов и автономных систем. Часть здания заглубили в землю, поэтому оно лучше удерживает тепло даже в сильные морозы.

Зимы в этой части Колорадо суровые, а снежный покров может достигать 2,4–3,7 метра. Однако снег дополнительно защищает дом от холода. Для отопления владельцы установили дровяную печь, а с южной стороны обустроили теплицу, которая получает солнечное тепло и помогает обогревать помещение.

Дом из старых шин сохраняет тепло зимой / Скриншот с канала FLORB

Как владельцы обеспечили дом водой и электричеством

Электроэнергию дом получает от шести солнечных панелей, установленных на крыше. Их подключили к аккумуляторам, которые накапливают выработанную энергию. На случай длительных снежных бурь хозяева также приобрели небольшой генератор.

Для водоснабжения супруги оборудовали два подземных резервуара общей вместимостью 9000 литров – в них собирают дождевую и талую воду. Когда осадков недостаточно, хозяева вручную добавляют снег или используют специальную систему для его таяния на крыше.

Использованную воду также не тратят зря. После душа, умывальников и стиральной машины она проходит очистку и поступает в теплицу, где автоматически поливает растения. Для естественной фильтрации воды из душа используют слой гравия.

Интерьер дома / Скриншот с канала FLORB

Внутри дома установили деревянную кухонную мебель ручной работы, а одну из перегородок выложили из тысяч стеклянных бутылок, закрепленных строительным раствором. Они пропускают свет и создают необычный эффект. Вместо сушильной машины хозяева используют теплицу, где зимой сушат одежду, а летом развешивают ее на улице.

Напомним, что в Норвегии дома также сохраняют тепло даже в сильные морозы благодаря качественному утеплению и герметичности. Важную роль играет вентиляция с рекуперацией, которая обеспечивает приток свежего воздуха без значительных потерь тепла.