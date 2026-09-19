ОСББ нарахувало пеню за несплачені внески: коли це незаконно

ОСББ не може просто нарахувати пеню співвласнику за прострочені внески лише на підставі рішення загальних зборів. Для цього має бути окрема законна або договірна підстава.

Чи може ОСББ нараховувати пеню за несплачені внески

Верховний Суд 18 вересня оприлюднив позицію у справі № 910/12405/25, яку розглянув ще 29 липня 2026 року. Суд звернув увагу, що законодавство не встановлює пеню або штраф саме за прострочення обов'язкових внесків до ОСББ, пише 24 Канал.

Причиною спору стала заборгованість товариства перед об'єднанням співвласників. Борг накопичився за утримання будинку та прибудинкової території, а також за вивезення побутових і великогабаритних відходів. ОСББ хотіло стягнути не лише основну суму, а й пеню, 3% річних та інфляційні втрати.

У відповідь компанія оскаржила пункт порядку сплати внесків, який дозволяв об'єднанню нараховувати пеню за прострочені платежі.

Суд пояснив, що порядок сплати внесків, навіть якщо його підтримали загальні збори ОСББ, не можна прирівнювати до цивільно-правового договору. Тому рішення співвласників саме по собі не дає об'єднанню права встановлювати додаткову відповідальність для боржника.

У цій справі окремого договору, де була б прописана пеня за прострочення внесків, між ОСББ і товариством не укладали. Через це суд визнав відповідний пункт порядку сплати внесків недійсним і відмовив ОСББ у стягненні пені.

Водночас це не означає, що заборгованість перед ОСББ можна не сплачувати. Основний борг залишається, а за наявності підстав із боржника також можуть стягнути 3% річних та інфляційні втрати.

Нагадаємо, співвласники багатоквартирного будинку можуть самі обрати, хто ним управлятиме – ОСББ, приватна компанія чи комунальна служба. Якщо вони вирішили змінити управителя, попередній договір потрібно припинити окремо, інакше мешканцям можуть виставляти рахунки одразу дві структури.