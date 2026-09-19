Может ли ОСМД начислять пеню за неуплаченные взносы

18 сентября Верховный Суд обнародовал свою позицию по делу № 910/12405/25, которое было рассмотрено еще 29 июля 2026 года. Суд отметил, что законодательство не предусматривает пени или штрафа именно за просрочку уплаты обязательных взносов в ОСМД, пишет 24 Канал.

Причиной спора стала задолженность общества перед объединением совладельцев. Долг накопился за содержание дома и придомовой территории, а также за вывоз бытовых и крупногабаритных отходов. ОСМД хотело взыскать не только основную сумму, но и пеню, 3% годовых и инфляционные потери.

В ответ компания оспорила пункт порядка уплаты взносов, который позволял объединению начислять пеню за просроченные платежи.

Суд пояснил, что порядок уплаты взносов, даже если его поддержало общее собрание ОСМД, нельзя приравнивать к гражданско-правовому договору. Поэтому решение совладельцев само по себе не дает объединению права устанавливать дополнительную ответственность для должника.

В данном деле отдельного договора, в котором была бы прописана пеня за просрочку взносов, между ОСМД и обществом не заключалось. В связи с этим суд признал соответствующий пункт порядка уплаты взносов недействительным и отказал ОСМД во взыскании пени.

В то же время это не означает, что задолженность перед ОСМД можно не выплачивать. Основной долг остается, а при наличии оснований с должника также могут взыскать 3% годовых и инфляционные потери.

Напомним, совладельцы многоквартирного дома могут сами выбрать, кто будет им управлять – ОСМД, частная компания или коммунальная служба. Если они решили сменить управляющего, предыдущий договор необходимо расторгнуть отдельно, иначе жильцам могут выставлять счета сразу две структуры.