У деяких містах майже 640 тисяч гривень: скільки потрібно на перший внесок за "єОселею"

Перший внесок за "єОселею" в Україні може відрізнятися майже вчетверо залежно від міста. Водночас покупцям потрібно враховувати не лише вартість квартири, а й те, скільки доведеться платити щомісяця.

Де в Україні найбільший і найменший перший внесок за "єОселею"

За даними ЛУН, для купівлі найдешевшої однокімнатної квартири на первинному ринку, яка відповідає умовам "єОселі", потрібно накопичити від 165 до 637 тисяч гривень на перший внесок.

Найбільше за перший внесок доведеться заплатити у:

Львові – 637 тисяч гривень;

Ужгороді – 633 тисячі гривень;

Вінниці – 602 тисячі гривень;

Рівному – 520 тисяч гривень;

Тернополі – 467 тисяч гривень.

У Львові та Ужгороді медіанна вартість найдешевших квартир, які відповідають умовам програми, становить близько 3,2 мільйона гривень, а у Вінниці – 3 мільйони. У Києві таке житло коштує приблизно 1,9 мільйона гривень, а на перший внесок потрібно 389 тисяч гривень.

Найменше за перший внесок потрібно заплатити у:

Запоріжжі – 165 тисяч гривень;

Миколаєві – 182 тисячі гривень;

Сумах – 216 тисяч гривень;

Харкові – 230 тисяч гривень;

Чернігові – 287 тисяч гривень.

Найменші суми зафіксували переважно у прифронтових містах, де нерухомість дешевша. Наприклад, у Запоріжжі медіанна вартість найдешевшої однокімнатної квартири становить 825 тисяч гривень.

Скільки часу потрібно накопичувати на перший внесок

ЛУН спільно з Work.ua розрахував, скільки часу знадобиться для накопичення першого внеску з урахуванням середніх зарплат у різних містах. Якщо відкладати всю середню зарплату, накопичити перший внесок можна за 7 місяців – 1 рік 10 місяців залежно від міста.

Найдовше накопичувати потрібно у Вінниці – 1 рік 10 місяців. У Львові для цього знадобиться 1 рік 8 місяців, у Рівному – 1 рік 7 місяців, а в Києві – 11 місяців. Значно швидше зібрати необхідну суму можна в Харкові та Запоріжжі – за 9 і 7 місяців відповідно.

Водночас ці розрахунки передбачають, що людина відкладає всю середню зарплату, не витрачаючи грошей на повсякденні потреби. Тому на практиці накопичення першого внеску може зайняти значно більше часу.

Якими будуть щомісячні платежі за "єОселею"

У Києві щомісячний платіж за найдешевшу однокімнатну квартиру становить приблизно 12,1 тисячі гривень. Це близько 32% середньої зарплати у столиці. У Запоріжжі за аналогічними розрахунками щомісяця потрібно сплачувати близько 5,1 тисячі гривень.

Нагадаємо, за програмою "єОселя" українці можуть придбати житло в іпотеку під 3% або 7% річних залежно від категорії позичальника. Перший внесок становить від 20% вартості житла, а для молоді віком до 25 років включно – від 10%