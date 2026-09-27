Где в Украине самый большой и самый маленький первоначальный взнос по программе "еОселя"

По данным ЛУН, для покупки самой дешевой однокомнатной квартиры на первичном рынке, соответствующей условиям программы "еОселя", необходимо накопить от 165 до 637 тысяч гривен на первоначальный взнос.

Больше всего за первоначальный взнос придется заплатить в:

Львове – 637 тысяч гривен;

Ужгороде – 633 тысячи гривен;

Виннице – 602 тысячи гривен;

Ровно – 520 тысяч гривен;

Тернополе – 467 тысяч гривен.

Во Львове и Ужгороде медианная стоимость самых дешевых квартир, соответствующих условиям программы, составляет около 3,2 миллиона гривен, а в Виннице – 3 миллиона. В Киеве такое жилье стоит примерно 1,9 миллиона гривен, а на первый взнос потребуется 389 тысяч гривен.

Меньше всего за первый взнос нужно заплатить в:

Запорожье – 165 тысяч гривен;

Николаеве – 182 тысячи гривен;

Сумах – 216 тысяч гривен;

Харькове – 230 тысяч гривен;

Чернигове – 287 тысяч гривен.

Наименьшие суммы зафиксированы преимущественно в прифронтовых городах, где недвижимость дешевле. Например, в Запорожье медианная стоимость самой дешевой однокомнатной квартиры составляет 825 тысяч гривен.

Сколько времени нужно копить на первый взнос

ЛУН совместно с Work.ua рассчитал, сколько времени понадобится для накопления первого взноса с учетом средних зарплат в разных городах. Если откладывать всю среднюю зарплату, накопить первый взнос можно за 7 месяцев – 1 год 10 месяцев в зависимости от города.

Дольше всего копить придется в Виннице – 1 год 10 месяцев. Во Львове для этого понадобится 1 год 8 месяцев, в Ровно – 1 год 7 месяцев, а в Киеве – 11 месяцев. Значительно быстрее собрать необходимую сумму можно в Харькове и Запорожье – за 9 и 7 месяцев соответственно.

В то же время эти расчеты предполагают, что человек откладывает всю среднюю зарплату, не тратя денег на повседневные нужды. Поэтому на практике накопление первого взноса может занять значительно больше времени.

Какими будут ежемесячные платежи по программе "еОселя"

В Киеве ежемесячный платеж за самую дешевую однокомнатную квартиру составляет примерно 12,1 тысячи гривен. Это около 32% средней зарплаты в столице. В Запорожье по аналогичным расчетам ежемесячно нужно платить около 5,1 тысячи гривен.

Напомним, по программе "еОселя" украинцы могут приобрести жилье в ипотеку под 3% или 7% годовых в зависимости от категории заемщика. Первоначальный взнос составляет от 20% стоимости жилья, а для молодежи в возрасте до 25 лет включительно – от 10%.