Квартиру після розлучення можуть поділити не навпіл: коли це можливо

Після розлучення квартира не завжди ділиться між колишнім подружжям порівну. Якщо з одним із батьків залишаються діти, суд може визначити йому більшу частку, але самого факту їхнього проживання для цього недостатньо.

Чи може один із батьків отримати більшу частку квартири через дітей

Майно, придбане у шлюбі, зазвичай належить обом із подружжя у рівних частках, якщо вони не домовилися про інший порядок або не визначили його у шлюбному договорі. Проживання дітей лише з одним із батьків саме по собі не дає йому права на більшу частину квартири, пише Верховний Суд.

Наприклад, після розлучення двоє дітей залишилися жити з батьком, який просив визнати за ним 3/4 квартири та посилався, зокрема, на витрати на утримання житла.

Суд залишив кожному з колишнього подружжя по половині квартири. Самого проживання дітей з батьком і його витрат на житло виявилося недостатньо, щоб збільшити його частку.

Коли суд може відступити від поділу житла навпіл

Суд може визначити різні частки, якщо один із подружжя не дбав про матеріальне забезпечення сім'ї, ухилявся від утримання дітей, приховував, знищував чи пошкоджував спільне майно або розпоряджався ним всупереч інтересам сім'ї.

Окреме правило стосується дітей. Частку того з батьків, з ким вони проживають, можуть збільшити, якщо аліментів недостатньо для їхнього фізичного чи духовного розвитку або лікування, але ці обставини потрібно підтвердити доказами.

Якщо колишнє подружжя домовилося, квартиру можна поділити без суду. Для цього укладають письмовий договір і посвідчують його у нотаріуса, а частки сторони визначають самі.

Нагадаємо, квартира, придбана у шлюбі, зазвичай є спільною власністю подружжя, навіть якщо її оформили лише на одного. Визначити окремі частки можна як під час шлюбу, так і після розлучення.