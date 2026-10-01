Может ли один из родителей получить большую долю в квартире благодаря детям

Имущество, приобретенное в браке, обычно принадлежит обоим супругам в равных долях, если они не договорились об ином порядке или не определили его в брачном договоре. Проживание детей только с одним из родителей само по себе не дает ему права на большую часть квартиры, пишет Верховный Суд.

Например, после развода двое детей остались жить с отцом, который просил признать за ним 3/4 квартиры и ссылался, в частности, на расходы на содержание жилья.

Суд оставил каждому из бывших супругов по половине квартиры. Самого факта проживания детей с отцом и его расходов на жилье оказалось недостаточно, чтобы увеличить его долю.

Когда суд может отступить от раздела жилья пополам

Суд может определить разные доли, если один из супругов не заботился о материальном обеспечении семьи, уклонялся от содержания детей, скрывал, уничтожал или повреждал общее имущество или распоряжался им вопреки интересам семьи.

Отдельное правило касается детей. Долю того из родителей, с кем они проживают, могут увеличить, если алиментов недостаточно для их физического или духовного развития или лечения, но эти обстоятельства необходимо подтвердить доказательствами.

Если бывшие супруги договорились, квартиру можно разделить без суда. Для этого заключают письменный договор и заверяют его у нотариуса, а доли стороны определяют сами.

Напомним, что квартира, приобретенная в браке, обычно является общей собственностью супругов, даже если она оформлена только на одного человека. Определить отдельные доли можно как во время брака, так и после развода.