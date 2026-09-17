У ЄС хочуть обмежити короткострокову оренду: як це вплине на українців

У ЄС готують нові правила для короткострокової оренди, які мають збільшити пропозицію житла для місцевих мешканців. Зміни можуть відчути й українці, які орендують житло в європейських містах на тривалий або короткий термін.

Як зміни правил короткострокової оренди в ЄС можуть вплинути на українців

Обмеження короткострокової оренди мають повернути частину квартир із туристичного сегмента на ринок довгострокового житла. Для українців це може мати різні наслідки залежно від того, на який термін вони шукають помешкання, пише OBOZ.

Якщо частина квартир перейде з подобової оренди у довгострокову, на ринку може побільшати житла для тих, хто шукає квартиру на кілька місяців або років.

Це особливо важливо для великих міст і туристичних центрів, де пропозиція обмежена, а попит високий. Для українців під тимчасовим захистом більший вибір може полегшити пошук житла та стримати різкі стрибки орендних ставок.

Водночас тим, хто щойно приїхав до країни ЄС або переїжджає в інше місто, знайти тимчасове житло може стати складніше. Якщо квартир на Airbnb та інших платформах поменшає, оренда на кілька днів або тижнів може подорожчати.

Що планують змінити у правилах короткострокової оренди в ЄС

Єврокомісія готує Affordable Housing Act, який має чіткіше визначити правила короткострокової оренди. Міста та регіони отримають більше можливостей втручатися, якщо туристична оренда створює надмірний тиск на місцевий ринок житла.

У середньому короткострокова оренда займає близько 1,2% житлового фонду ЄС, але в окремих туристичних містах її частка сягає близько 20%. Амстердам, Берлін, Брюссель, Флоренція та Париж уже застосовують ліцензування або ліміти на кількість ночей, а Барселона планує повністю відмовитися від туристичної оренди квартир до 2028 року.