Как изменения правил краткосрочной аренды в ЕС могут повлиять на украинцев

Ограничения на краткосрочную аренду должны вернуть часть квартир из туристического сегмента на рынок долгосрочного жилья. Для украинцев это может иметь разные последствия в зависимости от того, на какой срок они ищут жилье, пишет OBOZ.

Если часть квартир перейдет из посуточной аренды в долгосрочную, на рынке может увеличиться количество жилья для тех, кто ищет квартиру на несколько месяцев или лет.

Это особенно важно для больших городов и туристических центров, где предложение ограничено, а спрос высок. Для украинцев, находящихся под временной защитой, более широкий выбор может облегчить поиск жилья и сдержать резкие скачки арендных ставок.

В то же время тем, кто только что приехал в страну ЕС или переезжает в другой город, найти временное жилье может стать сложнее. Если квартир на Airbnb и других платформах станет меньше, аренда на несколько дней или недель может подорожать.

Что планируют изменить в правилах краткосрочной аренды в ЕС

Еврокомиссия готовит закон "Об доступном жилье" (Affordable Housing Act), который должен более четко определить правила краткосрочной аренды. Города и регионы получат больше возможностей вмешиваться, если туристическая аренда создает чрезмерное давление на местный рынок жилья.

В среднем краткосрочная аренда занимает около 1,2% жилого фонда ЕС, но в отдельных туристических городах ее доля достигает около 20%. Амстердам, Берлин, Брюссель, Флоренция и Париж уже ввели лицензирование или ограничения на количество ночей, а Барселона планирует полностью отказаться от туристической аренды квартир к 2028 году.